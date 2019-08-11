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РИА Новости

Массовая драка со стрельбой в кафе в Петербурге попала на видео

21:24, 11 августа 2019
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Появилось видео потасовки в одном из ресторанов сети быстрого питания "Бургер Кинг" в Санкт-Петербурге. Ролик опубликовал телеканал РЕН ТВ.
На записи с камер видеонаблюдения видно, как к двум парням и девушкам, сидящим за столом, подходит один из зачинщиков конфликта. Он говорит что-то молодым людям, после чего один из них встает и ударяет мужчину по голове. К ним подходят еще трое, завязывается драка. Одного из участников потасовки начинают бить стулом, после чего наносят ему удары по голове. В какой-то момент один из конфликтующих достает травматический пистолет и несколько раз стреляет.
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Инцидент произошел на улице Демьяна Бедного. В полицию обратился 21-летний петербуржец, заявив, что у него возник конфликт с двумя мужчинами в кафе. По данным МВД, в результате потасовки один из участников драки был госпитализирован с ранением грудной клетки и подбородка.
Правоохранители задержали двоих мужчин. Против стрелявшего возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", он отпущен под обязательство о явке. В отношении второго участника составили административный протокол за появление пьяным в общественном месте.
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МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской областиСанкт-ПетербургПроисшествия
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