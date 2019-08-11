Массовая драка со стрельбой в кафе в Петербурге попала на видео

На записи с камер видеонаблюдения видно, как к двум парням и девушкам, сидящим за столом, подходит один из зачинщиков конфликта. Он говорит что-то молодым людям, после чего один из них встает и ударяет мужчину по голове. К ним подходят еще трое, завязывается драка. Одного из участников потасовки начинают бить стулом, после чего наносят ему удары по голове. В какой-то момент один из конфликтующих достает травматический пистолет и несколько раз стреляет.