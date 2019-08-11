При ЧП под Архангельском три сотрудника Саровского центра получили травмы

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Три сотрудника Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область) при ЧП в Архангельской области получили травмы средней тяжести, но их жизни сейчас уже ничего не угрожает, заявил директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков.

"Случилась трагедия. Взрыв унес жизни пяти наших товарищей. Трое находятся в госпитализации. У них травмы средней тяжести, в основном это переломы. Части сделаны операции, жизни их находятся вне опасности", - сказал Костюков в эфире "Канал-16". Телевидение Сарова".

Запись выступления размещена на официальном канале телевидения Сарова в Youtube.

В четверг на полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. МО РФ сообщало, что погибли два человека. Позднее "Росатом" проинформировал о гибели пяти своих сотрудников при происшествии во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки. И военное ведомство, и местные власти заявили, что радиационный фон в норме.

В Сарове в воскресенье объявлен двухдневный траур в связи с гибелью пятерых сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ. Как отмечается в постановлении городской администрации, они погибли "при выполнении задания государственного значения".