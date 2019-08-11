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РИА Новости
Ядерные технологии

При ЧП под Архангельском три сотрудника Саровского центра получили травмы

21:02, 11 августа 2019
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© REUTERS / STRINGERКПП при въезде на военный полигон Ненокса в Архангельской области
КПП при въезде на военный полигон Ненокса в Архангельской области
© REUTERS / STRINGER
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Три сотрудника Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область) при ЧП в Архангельской области получили травмы средней тяжести, но их жизни сейчас уже ничего не угрожает, заявил директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков.
"Случилась трагедия. Взрыв унес жизни пяти наших товарищей. Трое находятся в госпитализации. У них травмы средней тяжести, в основном это переломы. Части сделаны операции, жизни их находятся вне опасности", - сказал Костюков в эфире "Канал-16". Телевидение Сарова".
Запись выступления размещена на официальном канале телевидения Сарова в Youtube.
В четверг на полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. МО РФ сообщало, что погибли два человека. Позднее "Росатом" проинформировал о гибели пяти своих сотрудников при происшествии во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки. И военное ведомство, и местные власти заявили, что радиационный фон в норме.
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом
10 августа, 16:06РИА Новости
Росатом: гибель людей при ЧП под Архангельском вызвана стечением факторов
В Сарове в воскресенье объявлен двухдневный траур в связи с гибелью пятерых сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ. Как отмечается в постановлении городской администрации, они погибли "при выполнении задания государственного значения".
РФЯЦ-ВНИИЭФ (входит в ядерный оружейный комплекс Росатома) – крупнейший российский научно-технический центр, который решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Как сообщается на сайте ВНИИЭФ, в числе основных задач центра - обеспечение надежности ядерного арсенала России. В саровском ядерном центре ведутся работы по повышению технических характеристик и эффективности отечественного ядерного оружия.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
Вчера, 19:23Ядерные технологии
Погибших сотрудников Саровского ядерного центра представили к госнаградам
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Ядерные технологииВзрыв на полигоне под АрхангельскомВалентин КостюковРосатомНижегородская областьРоссияПроисшествия
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