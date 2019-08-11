В Новгородской области из-за паводка отрезан проезд к 15 населенным пунктам

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Уже 15 населенных пунктов Новгородской области под Валдаем и в окрестностях отрезаны из-за вызванного ливнями паводка, в них живут 86 человек, при этом в ближайшие дни ожидается ухудшение погоды, сообщает управление информационной политики администрации губернатора.

Ранее сообщалось, что из-за сильных дождей в пятницу в Новгородской области были подтоплены приусадебные участки и размыты участки дорог, к восстановлению которых региональные власти приступили в субботу. Непогода затронула четыре района на юго-востоке региона, вдоль границы с Тверской областью - Марёвский, Демянский, Валдайский и Окуловский. Ранее сообщалось, что размыты 11 участков дорог, нет проезда к пяти населенным пунктам.

"Размыты 15 участков дорог и деревянная переправа, из них восемь участков восстановлены. В данный момент отсутствует проезд к 15 населенным пунктам, в которых проживают 68 человек", — говорится в сообщении.

Как сообщил на заседании по ликвидации ЧС исполняющий обязанности начальника главка МЧС по области Николай Тимофеев, подтопленными остаются 79 приусадебных участков, освободились от воды - 57, сообщает администрация.

Министр дорожного хозяйства региона Станислав Шульцев сообщил, что восстанавливать дороги начнут, когда сойдёт вода. Замначальника новгородского центра по гидрометеорологии Валерий Прокопенко сообщил, что в ближайшие две недели погода может ухудшиться, а 13 августа ожидаются сильные осадки.

Губернатор Андрей Никитин поручил муниципалитетам оценить ущерб от подтопления и пообещал необходимую помощь.

"При взаимодействии с областной комиссией муниципалитетам необходимо оценить нанесённый ущерб. У нас на уровне района и области сформированы резервные фонды. Всем пострадавшим жителям будет оказана необходимая помощь, в том числе материальная. Прошу не тянуть с этим вопросом", - сказал он.

Никитин также поручил профильным региональным министрам обеспечить необходимую медицинскую помощь, социальную поддержку и подвоз продуктов там, где необходимо.