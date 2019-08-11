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РИА Новости

В Новгородской области из-за паводка отрезан проезд к 15 населенным пунктам

20:56, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПаводок
Паводок
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Уже 15 населенных пунктов Новгородской области под Валдаем и в окрестностях отрезаны из-за вызванного ливнями паводка, в них живут 86 человек, при этом в ближайшие дни ожидается ухудшение погоды, сообщает управление информационной политики администрации губернатора.
Ранее сообщалось, что из-за сильных дождей в пятницу в Новгородской области были подтоплены приусадебные участки и размыты участки дорог, к восстановлению которых региональные власти приступили в субботу. Непогода затронула четыре района на юго-востоке региона, вдоль границы с Тверской областью - Марёвский, Демянский, Валдайский и Окуловский. Ранее сообщалось, что размыты 11 участков дорог, нет проезда к пяти населенным пунктам.
"Размыты 15 участков дорог и деревянная переправа, из них восемь участков восстановлены. В данный момент отсутствует проезд к 15 населенным пунктам, в которых проживают 68 человек", — говорится в сообщении.
Как сообщил на заседании по ликвидации ЧС исполняющий обязанности начальника главка МЧС по области Николай Тимофеев, подтопленными остаются 79 приусадебных участков, освободились от воды - 57, сообщает администрация.
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Министр дорожного хозяйства региона Станислав Шульцев сообщил, что восстанавливать дороги начнут, когда сойдёт вода. Замначальника новгородского центра по гидрометеорологии Валерий Прокопенко сообщил, что в ближайшие две недели погода может ухудшиться, а 13 августа ожидаются сильные осадки.
Губернатор Андрей Никитин поручил муниципалитетам оценить ущерб от подтопления и пообещал необходимую помощь.
"При взаимодействии с областной комиссией муниципалитетам необходимо оценить нанесённый ущерб. У нас на уровне района и области сформированы резервные фонды. Всем пострадавшим жителям будет оказана необходимая помощь, в том числе материальная. Прошу не тянуть с этим вопросом", - сказал он.
Никитин также поручил профильным региональным министрам обеспечить необходимую медицинскую помощь, социальную поддержку и подвоз продуктов там, где необходимо.
"Наличие продуктов, доступ к медицинской помощи и социальным услугам - это первое, на что нужно обратить внимание. В первую очередь, необходимо помочь семьям, где есть инвалиды, люди старшего возраста, дети", - сказал он.
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