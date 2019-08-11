Совфед намерен пригласить иностранных послов после публикаций о митингах

Россия не вмешивается, тогда мы идем к вам. Запад призывает к протестам

Запад, который давно обвиняет Россию во вмешательстве в свои дела, так и не смог найти никаких доказательств. Но зато решил сам активнее вмешиваться в российские дела – незаконные митинги не оставили в стороне Вашингтон и Берлин.