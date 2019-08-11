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РИА Новости

Совфед намерен пригласить иностранных послов после публикаций о митингах

19:34, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета планирует пригласить на заседание в сентябре послов тех стран, действия которых, по ее мнению, можно расценить как вмешательство в выборы в России, сообщила РИА Новости член комиссии Людмила Бокова.

"На целом ряде посольских сайтов размещались сообщения с подробным описанием маршрутов предстоящих митингов, прошедших в Москве, и было непонятно, что это за сообщения — предостережения своим гражданам или призыв к беспорядкам", — сказала сенатор.

По ее словам, это можно расценивать как вмешательство во внутренние дела России, в частности в избирательный процесс.
"Мы хотели бы обсудить эту ситуацию с послами этих стран, в частности США", — заявила Бокова.
Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
9 августа, 14:26Акценты - Радио Sputnik
Россия не вмешивается, тогда мы идем к вам. Запад призывает к протестамЗапад, который давно обвиняет Россию во вмешательстве в свои дела, так и не смог найти никаких доказательств. Но зато решил сам активнее вмешиваться в российские дела – незаконные митинги не оставили в стороне Вашингтон и Берлин.
Ранее посольство США опубликовало в твиттере подробный маршрут несанкционированного митинга 3 августа и при этом призвало избегать шествия. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Москва доведет до руководств США и Германии информацию о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. Избиркомы допустили до выборов 233 человека, 57 отказали (на прошлых выборах отказ в регистрации получили почти в два раза больше кандидатов — 107). При этом при проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
Несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
6 августа, 19:46Сказано в эфире - Радио Sputnik
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Мария ЗахароваЛюдмила БоковаМИД РФСовет Федерации РФМоскваРоссияСШАПолитика
Популярные комментарии
Надо выборы честно проводить, тогда не придётся никого приглашать ...
11 августа, 21:17
AAviaalex
37200041
Я сам себе дал право! Это устраивает? И во-вторых, учите русский язык. Русские так не говорят! Они говорят "навешивать"! 😁
11 августа, 21:07
bpbrain powder
3821007
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