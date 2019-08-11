В Гатчине священник травмировал годовалого ребенка при крещении

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В городе Гатчина Ленинградской области крещение годовалого ребенка в Мариенбургской церкви закончилось скандалом. Об этом в социальной сети "ВКонтакте" рассказала одна из прихожанок церкви.

Во время обряда игумен Фотий грубо обращался с малышом, в результате чего тот получил травмы.

На снятом в ходе обряда крещения ролике видно, что батюшка окунает ребенка в воду с головой, хотя он уже слишком большой для купели.

Мать написала заявление на священнослужителя в полицию и епархиальное управление.

В пресс-службе Гатчинской епархии Русской православной церкви сообщили РИА Новости, что епископ Митрофан ознакомился с обращением и посмотрел опубликованное видео, после чего принял решение запретить игумену Фотию совершать таинства.

Это одно из самых суровых дисциплинарных наказаний в церкви, не считая лишения сана.