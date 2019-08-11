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РИА Новости

В Гатчине священник травмировал годовалого ребенка при крещении

19:46, 11 августа 2019
137070
Крещение закончилось заявлением в полицию
Крещение закончилось заявлением в полицию
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В городе Гатчина Ленинградской области крещение годовалого ребенка в Мариенбургской церкви закончилось скандалом. Об этом в социальной сети "ВКонтакте" рассказала одна из прихожанок церкви.
Во время обряда игумен Фотий грубо обращался с малышом, в результате чего тот получил травмы.
На снятом в ходе обряда крещения ролике видно, что батюшка окунает ребенка в воду с головой, хотя он уже слишком большой для купели.
Мать написала заявление на священнослужителя в полицию и епархиальное управление.
В пресс-службе Гатчинской епархии Русской православной церкви сообщили РИА Новости, что епископ Митрофан ознакомился с обращением и посмотрел опубликованное видео, после чего принял решение запретить игумену Фотию совершать таинства.
Это одно из самых суровых дисциплинарных наказаний в церкви, не считая лишения сана.
Решение об отстранении игумена от священнослужения обусловлено тем, что его поведение во время крещения "не соответствует образу священнослужителя", добавил представитель пресс-службы Гатчинской епархии.
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Ленинградская областьГатчина
Популярные комментарии
Только вот не надо начинать разжигать антиправославную истерику, пожалуйста! Частный случай, правоохранители разберутся.
11 августа, 19:57
Руслан Тлеуж
10211104109
если частный случай, то странно что другие присутствующие "священослужители" не торопятся остановить, это делает лишь мать
11 августа, 20:05
Sikosi Nakosi
154101031
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