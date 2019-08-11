У телебашни в Алма-Ате потушили возгорание сухостоя

АЛМА-АТА, 11 авг – РИА Новости. Возгорание сухостоя на горе Кок-Тюбе близ одноименной телебашни в Алма-Ате ликвидировано, пострадавших нет, сообщил РИА Новости официальный представитель комитета МВД Казахстана по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Нурсултан Нурахметов.

Ранее представитель КЧС сообщал, что в 14.28 (11.28 мск) воскресенья на пульт "101" поступило сообщение о пожаре на расстоянии одного километра от телебашни Кок-Тюбе. Площадь пожара составила 10 гектаров. Для борьбы с огнем были привлечены вертолеты с водосливными устройствами и наземная специальная техника.