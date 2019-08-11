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РИА Новости

У телебашни в Алма-Ате потушили возгорание сухостоя

17:57, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВозгорание сухостоя
Возгорание сухостоя
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Возгорание сухостоя. Архивное фото
АЛМА-АТА, 11 авг – РИА Новости. Возгорание сухостоя на горе Кок-Тюбе близ одноименной телебашни в Алма-Ате ликвидировано, пострадавших нет, сообщил РИА Новости официальный представитель комитета МВД Казахстана по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Нурсултан Нурахметов.
Ранее представитель КЧС сообщал, что в 14.28 (11.28 мск) воскресенья на пульт "101" поступило сообщение о пожаре на расстоянии одного километра от телебашни Кок-Тюбе. Площадь пожара составила 10 гектаров. Для борьбы с огнем были привлечены вертолеты с водосливными устройствами и наземная специальная техника.
"Пожар ликвидирован в 19.58 часов (16.58 мск)", - проинформировал Нурахметов.
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