Поссорившиеся петербуржцы устроили потасовку и перестрелку у "Бургер Кинга"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг — РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала двух местных жителей, один из которых открыл огонь из травматического пистолета при потасовке у ресторана быстрого питания в ночь на субботу, сообщает пресс-служба управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В полицию Калининского района поступило заявление 21-летнего мужчины о том, что около 01:30 мск субботы возле ресторана быстрого питания на улице Демьяна Бедного, 15, (там находится "Бургер Кинг") у него возник конфликт с двумя неизвестными.

"В результате конфликта один из мужчин достал травматический пистолет и стал стрелять в мужчину и его друга. Пострадавший с ранением грудной клетки и подбородка в удовлетворительном состоянии был госпитализирован для оказания медицинской помощи", — говорится в сообщении.