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РИА Новости

Поссорившиеся петербуржцы устроили потасовку и перестрелку у "Бургер Кинга"

17:55, 11 августа 2019
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© Фото : пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-ПетербургуСкорая помощь в Санкт-Петербурге
Скорая помощь в Санкт-Петербурге
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг — РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала двух местных жителей, один из которых открыл огонь из травматического пистолета при потасовке у ресторана быстрого питания в ночь на субботу, сообщает пресс-служба управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.
В полицию Калининского района поступило заявление 21-летнего мужчины о том, что около 01:30 мск субботы возле ресторана быстрого питания на улице Демьяна Бедного, 15, (там находится "Бургер Кинг") у него возник конфликт с двумя неизвестными.
"В результате конфликта один из мужчин достал травматический пистолет и стал стрелять в мужчину и его друга. Пострадавший с ранением грудной клетки и подбородка в удовлетворительном состоянии был госпитализирован для оказания медицинской помощи", — говорится в сообщении.
Полицейские задержали на проспекте Просвещения двух участников потасовки. В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", он отпущен под обязательство о явке. В отношении второго участника составлен административный протокол за появление пьяным в общественном месте.
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