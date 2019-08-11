Сбежавших осужденных вернули в психбольницу под Волгоградом

ВОЛГОГРАД, 11 авг - РИА Новости. Двоих осужденных за убийство, грабеж и угон автомобиля, сбежавших из психиатрической больницы в Калачевском районе Волгограда, нашли и вернули в стационар, сообщил журналистам представитель ГУ МВД по региону Антон Корнаухов.

Ранее сообщалось, что в воскресенье утром из психиатрической больницы в селе Ложки Калачевского района, отогнув решетки на окнах, сбежали двое осужденных - один за убийство, второй за угон автомобиля и грабеж. В стационаре они проходили принудительное лечение.

По информации полиции, беглецов задержали рядом с хутором Ляпичев, они направлялись на железнодорожную станцию.

"В настоящее время осужденные возвращены в медицинское учреждение", - сообщил Корнаухов.