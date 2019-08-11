В СФ узнали о подстрекательстве через соцсети на акции 10 августа в Москве

Участники митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве. Архивное фото

Участники митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета получила сигналы о фактах подстрекательства с использованием западных соцсетей на субботнем митинге в Москве, в частности о призывах двигаться к особо охраняемым объектам, сообщил РИА Новости председатель комиссии Андрей Климов.

Согласованный митинг прошел на проспекте Сахарова в центре Москвы. По данным МВД, на него вышли около 20 тысяч человек.

"Мы проверяем данные, которые к нам поступили. Целый ряд людей, находившихся вчера в районе проспекта Сахарова, стали получать сообщения от соцсетей, на которые они не были подписаны. Эти сообщения призвали двигаться к особо охраняемым объектам, в частности администрации президента. Мы расцениваем это как подстрекательство", - сказал сенатор.