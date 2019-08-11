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РИА Новости

В СФ узнали о подстрекательстве через соцсети на акции 10 августа в Москве

15:44, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкУчастники митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве
Участники митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Участники митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета получила сигналы о фактах подстрекательства с использованием западных соцсетей на субботнем митинге в Москве, в частности о призывах двигаться к особо охраняемым объектам, сообщил РИА Новости председатель комиссии Андрей Климов.
Согласованный митинг прошел на проспекте Сахарова в центре Москвы. По данным МВД, на него вышли около 20 тысяч человек.
"Мы проверяем данные, которые к нам поступили. Целый ряд людей, находившихся вчера в районе проспекта Сахарова, стали получать сообщения от соцсетей, на которые они не были подписаны. Эти сообщения призвали двигаться к особо охраняемым объектам, в частности администрации президента. Мы расцениваем это как подстрекательство", - сказал сенатор.
По его словам, эти соцсети принадлежат "западным владельцам", в их числе YouTube. "О том, что YouTube используется в таких целях, мы давно уже и неоднократно говорили, в последний раз - 8 августа", - уточнил Климов.
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Совет Федерации РФМоскваОбщество
Популярные комментарии
Может людям в лесу митинговать,что б их не слышно было?Или на луну их митинговать отправьте,люди митингуют там,где их лучше слышно.
11 августа, 15:55
Татьяна Бондарева
200008
Конечно есть ))) А вот зарпалаты не урезают работягам , сокращений нет по стороне , права рабочих не соблюдаются , богатеют лишь чиновники а народ выживает в основном ...... работы нет , если есть то 15000 тысяч зарплата и паши от заката до рассвета ((( Это ещё мало вышло , будет ещё больше)
11 августа, 16:01
Сосед Соседов
200017
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