В СФ узнали о подстрекательстве через соцсети на акции 10 августа в Москве

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета получила сигналы о фактах подстрекательства с использованием западных соцсетей на субботнем митинге в Москве, в частности о призывах двигаться к особо охраняемым объектам, сообщил РИА Новости председатель комиссии Андрей Климов.
Согласованный митинг прошел на проспекте Сахарова в центре Москвы. По данным МВД, на него вышли около 20 тысяч человек.
"Мы проверяем данные, которые к нам поступили. Целый ряд людей, находившихся вчера в районе проспекта Сахарова, стали получать сообщения от соцсетей, на которые они не были подписаны. Эти сообщения призвали двигаться к особо охраняемым объектам, в частности администрации президента. Мы расцениваем это как подстрекательство", - сказал сенатор.
По его словам, эти соцсети принадлежат "западным владельцам", в их числе YouTube. "О том, что YouTube используется в таких целях, мы давно уже и неоднократно говорили, в последний раз - 8 августа", - уточнил Климов.