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РИА Новости

Минтруд проведет оценку ущерба от паводка в Амурской области

15:10, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкПодтопленный район в Амурской области
Подтопленный район в Амурской области
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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Подтопленный район в Амурской области. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Минтруд работает с региональными специалистами по оценке ущерба от паводка в Амурской области, возможностей для самостоятельного решения проблемы у субъекта недостаточно, заявил замглавы Минтруда Алексей Черкасов.
Согласно сообщению пресс-службы министерства, он проинспектировал работу соцзащиты на пострадавших от паводка территориях области. Черкасов посетил населенные пункты в зоне затопления, ознакомился с работой по обследованию пострадавшего от стихии жилья и оформлению документов, а также работой по формированию списков пострадавших от наводнения.
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Правительство выделит средства Амурской области, пострадавшей от паводка
"Проблема Амурской области вышла на федеральный уровень. Учитывая масштаб чрезвычайной ситуации, мы понимаем, что возможностей самостоятельно ее решить у субъекта недостаточно. Вопрос не только в выделении федеральных средств, но и в организации работы. Важно, чтобы помощь была оказана всем пострадавшим. Для этого мы сегодня говорим со специалистами о том, как считать, как оценивать, чтобы у нас не оставалось никаких спорных моментов", - заявил Черкасов, слова которого приводит пресс-служба.
Ранее в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о выделении 600 миллионов рублей Амурской области, пострадавшей от паводка. Режим ЧС регионального значения введен в Приамурье 25 июля из-за дождевого паводка.
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Алексей ЧеркасовДмитрий МедведевМинистерство труда и социальной защиты РФАмурская областьРоссияОбщество
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