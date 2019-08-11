Минтруд проведет оценку ущерба от паводка в Амурской области

Согласно сообщению пресс-службы министерства, он проинспектировал работу соцзащиты на пострадавших от паводка территориях области. Черкасов посетил населенные пункты в зоне затопления, ознакомился с работой по обследованию пострадавшего от стихии жилья и оформлению документов, а также работой по формированию списков пострадавших от наводнения.

"Проблема Амурской области вышла на федеральный уровень. Учитывая масштаб чрезвычайной ситуации, мы понимаем, что возможностей самостоятельно ее решить у субъекта недостаточно. Вопрос не только в выделении федеральных средств, но и в организации работы. Важно, чтобы помощь была оказана всем пострадавшим. Для этого мы сегодня говорим со специалистами о том, как считать, как оценивать, чтобы у нас не оставалось никаких спорных моментов", - заявил Черкасов, слова которого приводит пресс-служба.