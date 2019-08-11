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РИА Новости

На Канарских островах из-за природных пожаров эвакуировали 400 человек

14:45, 11 августа 2019
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© Flickr / ElentirПожарная машина в Испании
Пожарная машина в Испании
© Flickr / Elentir
Пожарная машина в Испании. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Более 400 человек эвакуировали на острове Гран-Канария в результате природного пожара, сообщает испанская радиовещательная и телевизионная корпорация RTVE.
Пожар затронул уже тысячу гектаров, продолжается эвакуация населения из муниципалитетов Артенара, Техеда и Гальдар в другие районы острова, сообщает служба спасения Канарских островов в Twitter. "Сейчас жители не могут вернуться в свои дома, поскольку риск все ещё высок", - говорится в сообщении.
Пожар пока не удается взять под контроль, в воскресенье его тушили более 200 военнослужащих, были задействованы десять авиационных.
Гражданская гвардия задержала в субботу предполагаемого виновника пожара, им оказался 55-летний мужчина. Сообщается, что возможной причиной начала пожара является использование сварочного аппарата.
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