На Канарских островах из-за природных пожаров эвакуировали 400 человек

Пожар затронул уже тысячу гектаров, продолжается эвакуация населения из муниципалитетов Артенара, Техеда и Гальдар в другие районы острова, сообщает служба спасения Канарских островов в Twitter. "Сейчас жители не могут вернуться в свои дома, поскольку риск все ещё высок", - говорится в сообщении.