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РИА Новости

Клинцевич прокомментировал протест МИД Украины по Крыму

14:03, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЧлен президиума генсовета "Единой России" Франц Клинцевич
Член президиума генсовета Единой России Франц Клинцевич
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Член президиума генсовета "Единой России" Франц Клинцевич. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Нота протеста МИД Украины из-за поездки президента РФ Владимира Путина в Крым - "жалкое и нелепое" вмешательство во внутренние дела России, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Ранее министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи поездкой Путина в Крым.
Здание Государственной Думы РФ
Вчера, 11:03РИА Новости
В Госдуме прокомментировали протесты МИД Украины из-за Крыма
Президент РФ приезжал в субботу на организованное мотоклубом "Ночные волки" международное байк-шоу в Севастополе за рулем мотоцикла "Урал" с коляской в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Российский лидер также стал одним из зрителей уникальной постановки об истории Севастополя, поставленной на новой сцене в Портовом районе Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический", пообщался с исполнителями главных ролей и дал высокую оценку их работе.

"Очередной протест МИД Украины в связи с посещением президентом России Владимиром Путиным Крыма, который и де-факто, и де-юре является российской территорией – это, по сути, вмешательство во внутренние дела нашей страны. Причем вмешательство настолько жалкое и нелепое, что российский МИД – и совершенно справедливо - не считает нужным на него реагировать", - написал Клинцевич на своей странице в Facebook.

"Эффект от подобных протестов равняется большому знаку минус", - добавил парламентарий.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев после посещения парада кораблей в Севастополе в честь Дня Военно-морского флота России. 28 июля 2019
28 июля, 15:39РИА Новости
Киев выразил протест из-за поездки Медведева в Крым
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Сергей Аксенов (политик)Совет Федерации РФМИД УкраиныФранц КлинцевичВладимир ПутинКрымРоссияУкраинаПолитика
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