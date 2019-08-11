Клинцевич прокомментировал протест МИД Украины по Крыму

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Нота протеста МИД Украины из-за поездки президента РФ Владимира Путина в Крым - "жалкое и нелепое" вмешательство во внутренние дела России, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Ранее министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи поездкой Путина в Крым.
Президент РФ приезжал в субботу на организованное мотоклубом "Ночные волки" международное байк-шоу в Севастополе за рулем мотоцикла "Урал" с коляской в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Российский лидер также стал одним из зрителей уникальной постановки об истории Севастополя, поставленной на новой сцене в Портовом районе Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический", пообщался с исполнителями главных ролей и дал высокую оценку их работе.
"Очередной протест МИД Украины в связи с посещением президентом России Владимиром Путиным Крыма, который и де-факто, и де-юре является российской территорией – это, по сути, вмешательство во внутренние дела нашей страны. Причем вмешательство настолько жалкое и нелепое, что российский МИД – и совершенно справедливо - не считает нужным на него реагировать", - написал Клинцевич на своей странице в Facebook.
"Эффект от подобных протестов равняется большому знаку минус", - добавил парламентарий.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".