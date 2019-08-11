Клинцевич прокомментировал протест МИД Украины по Крыму

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Нота протеста МИД Украины из-за поездки президента РФ Владимира Путина в Крым - "жалкое и нелепое" вмешательство во внутренние дела России, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ранее министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи поездкой Путина в Крым.

Президент РФ приезжал в субботу на организованное мотоклубом "Ночные волки" международное байк-шоу в Севастополе за рулем мотоцикла "Урал" с коляской в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Российский лидер также стал одним из зрителей уникальной постановки об истории Севастополя, поставленной на новой сцене в Портовом районе Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический", пообщался с исполнителями главных ролей и дал высокую оценку их работе.

"Очередной протест МИД Украины в связи с посещением президентом России Владимиром Путиным Крыма, который и де-факто, и де-юре является российской территорией – это, по сути, вмешательство во внутренние дела нашей страны. Причем вмешательство настолько жалкое и нелепое, что российский МИД – и совершенно справедливо - не считает нужным на него реагировать", - написал Клинцевич на своей странице в Facebook.

"Эффект от подобных протестов равняется большому знаку минус", - добавил парламентарий.