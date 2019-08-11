Брэд Питт назвал фильм из прошлого, в котором хотел бы сняться

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Брэд Питт заявил, что хотел бы сняться в скандально известном фильме "Последнее танго в Париже" (1972) режиссера Бернардо Бертолуччи, сообщает Independent.
"Я сразу вспомнил про "Последнее танго в Париже" - интересно, как это меня характеризует?", - признался Питт каналу Heatworld, отвечая на вопрос, в какой картине из прошлого он хотел бы сыграть. Это было сказано в интервью, которое он давал вместе с Марго Робби по случаю премьеры "Однажды... в Голливуде".
Когда актриса призналась, что не видела его и даже не слышала о нем, он добавил: "Тебе обязательно надо посмотреть. Там играет Брандо. Но это тяжелый фильм".
Вокруг ленты "Последнее танго в Париже" в 2007 году разразился скандал после того, как Мария Шнайдер призналась, что сцены изнасилования с участием ее героини не было в оригинальном сценарии, Марлон Брандо придумал ее прямо на съемочной площадке.