Брэд Питт назвал фильм из прошлого, в котором хотел бы сняться

Режиссер Квентин Тарантино и актер Брэд Питт во время фотосессии фильма "Однажды... в Голливуде" в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Брэд Питт заявил, что хотел бы сняться в скандально известном фильме "Последнее танго в Париже" (1972) режиссера Бернардо Бертолуччи, . Брэд Питт заявил, что хотел бы сняться в скандально известном фильме "Последнее танго в Париже" (1972) режиссера Бернардо Бертолуччи, сообщает Independent.

"Я сразу вспомнил про "Последнее танго в Париже" - интересно, как это меня характеризует?", - признался Питт каналу Heatworld, отвечая на вопрос, в какой картине из прошлого он хотел бы сыграть. Это было сказано в интервью, которое он давал вместе с Марго Робби по случаю премьеры "Однажды... в Голливуде".

Когда актриса призналась, что не видела его и даже не слышала о нем, он добавил: "Тебе обязательно надо посмотреть. Там играет Брандо. Но это тяжелый фильм".