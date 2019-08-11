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РИА Новости

На Дальнем Востоке за сутки пять населенных пунктов освободились от воды

12:32, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанкЗатопленные дома в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
Затопленные дома в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Ситуация с паводками на территории Дальнего Востока стабилизируется, за сутки от воды освободились еще пять населенных пунктов в Амурской области, сообщает пресс-служба МЧС России.
В Хабаровском крае из-за паводка на Амуре введен режим ЧС. Подтоплены отдельные дороги и придомовые территории. В среду сообщалось, что поселок Шумный подтопило из-за резко поднявшегося уровня воды в реке, в воде оказались более 40 домов, потоками воды снесено около 30 деревьев. Также режим ЧС регионального значения введен в Приамурье из-за дождевого паводка 25 июля.
"Освободились от воды пять населенных пунктов (Амурская область), восемь жилых домов (Амурская область), 85 приусадебных участков (Амурская область), один низководный мост (Хабаровский край), четыре участка автодорог (Амурская область)", - говорится в сообщении.
На данный момент остаются эвакуированными из 14 населенных пунктов 2 172 человека. Подтопленными - шесть приусадебных участков в Амурской области и три участка автодорог в Амурской и Еврейской автономной областях.
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В МЧС отметили, что продолжаются работа по предупреждению чрезвычайных ситуаций, а также аварийно-восстановительные работы в населенных пунктах, освободившихся от воды. Всего к ликвидации последствий привлечены более 1 тысячи человек и 186 единиц техники.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что правительство выделит 600 миллионов рублей пострадавшей от паводка Амурской области.
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