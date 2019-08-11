В российских колледжах исчезнут почти сто специальностей

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В следующем году из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования могут исчезнуть почти сто позиций. Об этом В следующем году из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования могут исчезнуть почти сто позиций. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на министра просвещения Ольгу Васильеву.

Так, исключить из перечня могут такие специальности, как "изготовитель эмалированной посуды", "сушильщик в бумажном производстве", "ткач", "вышивальщица" и "сборщик изделий электронной техники".

По словам министра, на протяжении последних пяти лет они не были востребованы среди абитуриентов.

Кроме того, устаревшую профессию радиооператора могут заменить на "монтажника оборудования мобильной связи", добавила Васильева.