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РИА Новости

В российских колледжах исчезнут почти сто специальностей

11:34, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр просвещения России Ольга Васильева
Министр просвещения России Ольга Васильева
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр просвещения России Ольга Васильева. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В следующем году из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования могут исчезнуть почти сто позиций. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на министра просвещения Ольгу Васильеву.
Так, исключить из перечня могут такие специальности, как "изготовитель эмалированной посуды", "сушильщик в бумажном производстве", "ткач", "вышивальщица" и "сборщик изделий электронной техники".
По словам министра, на протяжении последних пяти лет они не были востребованы среди абитуриентов.
Кроме того, устаревшую профессию радиооператора могут заменить на "монтажника оборудования мобильной связи", добавила Васильева.
При этом в перечне специальностей появятся новые позиции. Речь идет, в частности, о таких направлениях, как "техническое обслуживание и ремонт биотехнических медицинских аппаратов и систем", "мехатроника и мобильная робототехника" и "техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства".
Рабочий у коксовой батареи №4 в коксовом цехе №1 Череповецкого металлургического комбината
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Навигатор абитуриентаСН_ОбразованиеМинистерство просвещения РоссииОльга ВасильеваРоссияОбразование - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Сборщик электронной технике нужно "правильно" , у нас же нет своей электроники и сборщики не нужны((( докатились((( стабильность (((
11 августа, 12:20
Сосед Соседов
142418147
А как насчёт лакеев и попов ?
11 августа, 14:21
ccomissarkattani
1272201746
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