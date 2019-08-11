Роспотребнадзор рассказал о требованиях к производству и продаже кваса

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Роспотребнадзор на своем Роспотребнадзор на своем сайте опубликовал основные принципы производства и требования к реализации кваса.

В ведомстве указали на качество и безопасность продукции, а также на необходимость соблюдать технологические процессы при производстве кваса и условия его хранения, исключив загрязнение сырья. Кроме того, должны проводиться санобработка и дезинфекция помещений, оборудования и инвентаря.

Персонал, участвующий в процессе его производства, должен проходить предварительные и периодические медицинские осмотры, соблюдать личную гигиену. Изготовитель пищевой продукции обязан разработать программу производственного контроля, обеспечив соответствие выпускаемой продукции.

Кроме того, изготовитель (продавец) обязан довести до потребителя фирменное наименование своей организации, место ее расположения и режим работы, информацию о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа, информацию о реализуемом товаре. Также на продукте должны быть указаны наименование и дата изготовления, показатели пищевой ценности, рекомендации и ограничения по использованию, срок годности и условия хранения пищевой продукции.

Срок годности разливного кваса устанавливает изготовитель на основании нормативной и технической документации (ТУ или ГОСТ).

Изготовитель (продавец) по требованию потребителя обязан предоставить все документы, которые должны подтвердить безопасность, качество и происхождение продукции, обратили внимание в Роспотребнадзоре. На ценниках изготовитель (продавец) обязан указать наименование, сорт, цену за вес или единицу товара, а также соблюдать санитарные требования на рабочем месте продавца и обеспечить защиту и сотрудника, и продукции от попадания на них прямых солнечных лучей.