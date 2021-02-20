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Медицинская книжка — что это такое, кому нужна и как оформить в 2021 году
Медицинская книжка — что это такое, кому нужна и как оформить в 2021 году
Сделать медкнижку для работы обязаны представители разных профессий. Как оформить личную медицинскую книжку официально, кому она потребуется, сколько действует... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T18:59
2021-02-20T18:59
россия
здоровье - общество
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общество
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Сделать медкнижку для работы обязаны представители разных профессий. Как оформить личную медицинскую книжку официально, кому она потребуется, сколько действует и сколько стоит — в материале РИА Новости.Что такое медицинская книжкаЛичная медицинская книжка (ЛМК) — это документ, который подтверждает, что у ее обладателя нет проблем со здоровьем — инфекционных или других опасных заболеваний. Согласно статьям 69, 212 и 213 Трудового кодекса РФ работодатели обязаны организовывать предварительный медосмотр при поступлении сотрудника на работу, а также проводить их периодические в течение трудовой деятельности. После прохождения медкомиссии человеку выдается заполненная медкнижка.Кому нужна медицинская книжкаПисьмо Минздрава РФ от 7 августа 2000 года №1100/2196-0-117 содержит список категорий работников, обязанных оформлять медицинские книжки. В них входят те, кто занимается:Также медкнижки нужны работникам общественного питания, водителям, тем, кто занимается торговлей продовольственными, комиссионными, промышленными и парфюмерно-косметическими товарами, оказывает ассенизаторские услуги и обслуживает канализационные сети. Медицинская книжка необходима для работы в перечисленных сферах, без нее допуск строго запрещен. Как оформить медицинскую книжку официальноОформить личную медицинскую книжку можно самостоятельно, либо через организацию, куда человек поступает на работу или где уже работает. Список необходимых документовДля оформления медкнижки нужны:Иногда могут потребоваться результат прошлой флюорографии, если он есть, а также старая ЛМК и прививочный паспорт — при наличии.Где оформляютПолучить медкнижку в обычной поликлинике нельзя, там можно сдать только некоторые анализы. Оформлением медицинских книжек занимаются центры гигиены и эпидемиологии, а также частные медицинские учреждения, которые имеют лицензию Роспотребнадзора на выдачу таких документов. После полного осмотра его результаты заносятся в базу данных ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии”. Обычно изготавливают ЛМК за 3-5 дней. Можно ли оформить медкнижку без прохождения врачейОформить медицинскую книжку без прохождения врачей нельзя, так как в нее должны вноситься самые последние данные о здоровье. Несмотря на это, в Интернете есть множество сайтов, которые предлагают данную услугу якобы полностью законно. По словам экспертов, с ними лучше не связываться и не покупать поддельный документ — это может грозить уголовной ответственностью и продавцу, и покупателю на основании ст. 327 УК РФ. Как проверить легальностьУ подлинной медкнижки должны быть водяные знаки, печати, голограмма, нанесенный напечатанный номер. Также подделки отличаются по качеству бумаги, расплывчатым цифрам, написанным от руки данным владельца. Чтобы точно удостовериться в легальности документа, полученного в Москве, следует проверить его в соответствующем реестре. Срок действияПредставителям большинства профессий, которым положена медкнижка, нужно проходить периодические медицинские осмотры, данные которых вносятся в документ. Срок действия ЛМК варьируется от года до четырех лет, в зависимости от сферы деятельности ее владельца. Как продлить медкнижкуДля продления медицинской книжки следует заново пройти тех врачей и исследования, которые уже неактуальны в соответствии с нормативными документами. Это значит, что некоторых специалистов необязательно посещать ежегодно. Когда обследование завершено, его результаты заносятся в документ, и он продлевается.Сколько стоитСтоимость прохождения медосмотра варьируется и зависит от того, какой медцентр его проводит. Цена медицинской книжки — в среднем 2 до 5 тыс. рублей, причем около 1 тыс. руб. нужно будет заплатить за прохождение гигиенического обучения и бланк чистой медкнижки. Также на цену влияет количество исследований, которые нужны работнику — чем их больше, тем цена документа выше. По закону ответственность за оплату ЛМК сотрудников ложится на работодателя.Порядок оформления медкнижкиЧтобы оформить медицинскую книжку официально, нужно обратиться в медучреждение, которое имеет аккредитацию. Сначала необходимо написать заявление на проведение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации. Затем заключается договор. После этого происходит регистрация ЛМН и медицинское обследование. Как правило, нужно пройти следующий врачей: Также проводятся анализы и исследования: Ответственность за отсутствиеВ соответствии со статьей 55 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения” за отсутствие у работников медкнижки может последовать ответственность в соответствие со статьей 6.3 КоАП. Если обнаружено нарушение, тогда накладывается штраф до 20 тыс. рублей, также может быть назначено приостановление деятельности организации на 90 суток. Если из-за отсутствия у работника медкнижки произошло массовое заболевание или отравление людей, то по статье 236 УК РФ получить штраф до 80 тыс. рублей, лишение возможностью заниматься определенной деятельностью до 3-х лет, исправительные работы или лишение свободы до 1 года.
https://radiosputnik.ria.ru/20200826/proisshestviya-1576347879.html
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россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Медицинская книжка — что это такое, кому нужна и как оформить в 2021 году

18:59 20.02.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРублевые купюры разного достоинства
Рублевые купюры разного достоинства - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Сделать медкнижку для работы обязаны представители разных профессий. Как оформить личную медицинскую книжку официально, кому она потребуется, сколько действует и сколько стоит — в материале РИА Новости.

Что такое медицинская книжка

Личная медицинская книжка (ЛМК) — это документ, который подтверждает, что у ее обладателя нет проблем со здоровьем — инфекционных или других опасных заболеваний. Согласно статьям 69, 212 и 213 Трудового кодекса РФ работодатели обязаны организовывать предварительный медосмотр при поступлении сотрудника на работу, а также проводить их периодические в течение трудовой деятельности. После прохождения медкомиссии человеку выдается заполненная медкнижка.

Кому нужна медицинская книжка

Письмо Минздрава РФ от 7 августа 2000 года №1100/2196-0-117 содержит список категорий работников, обязанных оформлять медицинские книжки. В них входят те, кто занимается:
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдел в супермаркете
Отдел в супермаркете - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Отдел в супермаркете
  • медицинским обслуживанием населения;
  • транспортировкой, переработкой, хранением и реализацией продуктов питания и питьевой воды;
  • обучением и воспитанием детей;
  • обслуживанием населения в учреждениях здравоохранения;
  • коммунальным и бытовым обслуживанием (сюда входят санитарно-гигиенические услуги, сфера туризма, транспортные и спортивно-оздоровительные услуги).
Также медкнижки нужны работникам общественного питания, водителям, тем, кто занимается торговлей продовольственными, комиссионными, промышленными и парфюмерно-косметическими товарами, оказывает ассенизаторские услуги и обслуживает канализационные сети.
Медицинская книжка необходима для работы в перечисленных сферах, без нее допуск строго запрещен.
Документы и бланки, изъятые в ходе задержания участников этнической группы, причастной к организации канала легализации в РФ незаконных мигрантов из Центрально-Азиатского региона. 22 декабря 2017 - РИА Новости, 1920, 26.08.2020
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В Краснодаре пойдет под суд торговец поддельными медкнижками

Как оформить медицинскую книжку официально

Оформить личную медицинскую книжку можно самостоятельно, либо через организацию, куда человек поступает на работу или где уже работает.

Список необходимых документов

Для оформления медкнижки нужны:
  • соответствующее заявление;
  • паспорт;
  • цветная или черно-белая фотография 3х4;
  • квитанция об оплате.
Иногда могут потребоваться результат прошлой флюорографии, если он есть, а также старая ЛМК и прививочный паспорт — при наличии.

Где оформляют

Получить медкнижку в обычной поликлинике нельзя, там можно сдать только некоторые анализы. Оформлением медицинских книжек занимаются центры гигиены и эпидемиологии, а также частные медицинские учреждения, которые имеют лицензию Роспотребнадзора на выдачу таких документов. После полного осмотра его результаты заносятся в базу данных ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии”. Обычно изготавливают ЛМК за 3-5 дней.
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Поддельные медкнижки обнаружены на Казанском вокзале МосквыУчастники рейда изъяли 58 проштампованных бланков, три приспособления для нанесения на документы печатей и штампов, большое количество вспомогательных канцелярских приборов, которые хранились на дне мусорных урн в женских туалетах вокзала.

Можно ли оформить медкнижку без прохождения врачей

Оформить медицинскую книжку без прохождения врачей нельзя, так как в нее должны вноситься самые последние данные о здоровье. Несмотря на это, в Интернете есть множество сайтов, которые предлагают данную услугу якобы полностью законно. По словам экспертов, с ними лучше не связываться и не покупать поддельный документ — это может грозить уголовной ответственностью и продавцу, и покупателю на основании ст. 327 УК РФ.

Как проверить легальность

У подлинной медкнижки должны быть водяные знаки, печати, голограмма, нанесенный напечатанный номер. Также подделки отличаются по качеству бумаги, расплывчатым цифрам, написанным от руки данным владельца. Чтобы точно удостовериться в легальности документа, полученного в Москве, следует проверить его в соответствующем реестре.

Срок действия

Представителям большинства профессий, которым положена медкнижка, нужно проходить периодические медицинские осмотры, данные которых вносятся в документ. Срок действия ЛМК варьируется от года до четырех лет, в зависимости от сферы деятельности ее владельца.
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПосетитель у регистрационного стола в поликлинике
Посетитель у регистрационного стола в поликлинике - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Посетитель у регистрационного стола в поликлинике

Как продлить медкнижку

Для продления медицинской книжки следует заново пройти тех врачей и исследования, которые уже неактуальны в соответствии с нормативными документами. Это значит, что некоторых специалистов необязательно посещать ежегодно. Когда обследование завершено, его результаты заносятся в документ, и он продлевается.

Сколько стоит

Стоимость прохождения медосмотра варьируется и зависит от того, какой медцентр его проводит. Цена медицинской книжки — в среднем 2 до 5 тыс. рублей, причем около 1 тыс. руб. нужно будет заплатить за прохождение гигиенического обучения и бланк чистой медкнижки. Также на цену влияет количество исследований, которые нужны работнику — чем их больше, тем цена документа выше. По закону ответственность за оплату ЛМК сотрудников ложится на работодателя.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов. Архив - РИА Новости, 1920, 01.03.2011
1 марта 2011, 12:03
Астахов предложил ввести медкнижки для работников детских учрежденийУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов предлагает ввести специальные медицинские книжки и обязательный осмотр у психиатра для работников учреждений, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей, сообщает пресс-служба омбудсмена.

Порядок оформления медкнижки

Чтобы оформить медицинскую книжку официально, нужно обратиться в медучреждение, которое имеет аккредитацию. Сначала необходимо написать заявление на проведение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации. Затем заключается договор. После этого происходит регистрация ЛМН и медицинское обследование.
Как правило, нужно пройти следующий врачей:
  • терапевт;
  • лор;
  • дерматовенеролог;
  • стоматолог;
  • психиатр-нарколог;
  • гинеколог — для женщин.
Также проводятся анализы и исследования:
  • общие анализы мочи и крови;
  • биохимический анализ крови;
  • анализ на гельминтозы;
  • анализ кала на кишечные инфекции;
  • анализ крови на сифилис;
  • обследование на скрытые половые инфекции;
  • мазок и обследование у гинеколога (женщинам);
  • флюорографическое исследование.
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15 июля 2010, 11:07
Эксперт объяснила, чем поддельная медкнижка отличается от настоящейМедкнижки предъявляют при устройстве на работу сотрудники общепита, школ, рынков и детсадов. По словам экспертов, в Москве 30% таких документов – подделки. Как их распознать, смотрите на видео РИА Новости.

Ответственность за отсутствие

В соответствии со статьей 55 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения” за отсутствие у работников медкнижки может последовать ответственность в соответствие со статьей 6.3 КоАП. Если обнаружено нарушение, тогда накладывается штраф до 20 тыс. рублей, также может быть назначено приостановление деятельности организации на 90 суток. Если из-за отсутствия у работника медкнижки произошло массовое заболевание или отравление людей, то по статье 236 УК РФ получить штраф до 80 тыс. рублей, лишение возможностью заниматься определенной деятельностью до 3-х лет, исправительные работы или лишение свободы до 1 года.
 
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