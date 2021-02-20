https://ria.ru/20210220/medknizhka-1598399343.html

Медицинская книжка — что это такое, кому нужна и как оформить в 2021 году

Медицинская книжка — что это такое, кому нужна и как оформить в 2021 году

Сделать медкнижку для работы обязаны представители разных профессий. Как оформить личную медицинскую книжку официально, кому она потребуется, сколько действует... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T18:59

2021-02-20T18:59

2021-02-20T18:59

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Сделать медкнижку для работы обязаны представители разных профессий. Как оформить личную медицинскую книжку официально, кому она потребуется, сколько действует и сколько стоит — в материале РИА Новости.Что такое медицинская книжкаЛичная медицинская книжка (ЛМК) — это документ, который подтверждает, что у ее обладателя нет проблем со здоровьем — инфекционных или других опасных заболеваний. Согласно статьям 69, 212 и 213 Трудового кодекса РФ работодатели обязаны организовывать предварительный медосмотр при поступлении сотрудника на работу, а также проводить их периодические в течение трудовой деятельности. После прохождения медкомиссии человеку выдается заполненная медкнижка.Кому нужна медицинская книжкаПисьмо Минздрава РФ от 7 августа 2000 года №1100/2196-0-117 содержит список категорий работников, обязанных оформлять медицинские книжки. В них входят те, кто занимается:Также медкнижки нужны работникам общественного питания, водителям, тем, кто занимается торговлей продовольственными, комиссионными, промышленными и парфюмерно-косметическими товарами, оказывает ассенизаторские услуги и обслуживает канализационные сети. Медицинская книжка необходима для работы в перечисленных сферах, без нее допуск строго запрещен. Как оформить медицинскую книжку официальноОформить личную медицинскую книжку можно самостоятельно, либо через организацию, куда человек поступает на работу или где уже работает. Список необходимых документовДля оформления медкнижки нужны:Иногда могут потребоваться результат прошлой флюорографии, если он есть, а также старая ЛМК и прививочный паспорт — при наличии.Где оформляютПолучить медкнижку в обычной поликлинике нельзя, там можно сдать только некоторые анализы. Оформлением медицинских книжек занимаются центры гигиены и эпидемиологии, а также частные медицинские учреждения, которые имеют лицензию Роспотребнадзора на выдачу таких документов. После полного осмотра его результаты заносятся в базу данных ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии”. Обычно изготавливают ЛМК за 3-5 дней. Можно ли оформить медкнижку без прохождения врачейОформить медицинскую книжку без прохождения врачей нельзя, так как в нее должны вноситься самые последние данные о здоровье. Несмотря на это, в Интернете есть множество сайтов, которые предлагают данную услугу якобы полностью законно. По словам экспертов, с ними лучше не связываться и не покупать поддельный документ — это может грозить уголовной ответственностью и продавцу, и покупателю на основании ст. 327 УК РФ. Как проверить легальностьУ подлинной медкнижки должны быть водяные знаки, печати, голограмма, нанесенный напечатанный номер. Также подделки отличаются по качеству бумаги, расплывчатым цифрам, написанным от руки данным владельца. Чтобы точно удостовериться в легальности документа, полученного в Москве, следует проверить его в соответствующем реестре. Срок действияПредставителям большинства профессий, которым положена медкнижка, нужно проходить периодические медицинские осмотры, данные которых вносятся в документ. Срок действия ЛМК варьируется от года до четырех лет, в зависимости от сферы деятельности ее владельца. Как продлить медкнижкуДля продления медицинской книжки следует заново пройти тех врачей и исследования, которые уже неактуальны в соответствии с нормативными документами. Это значит, что некоторых специалистов необязательно посещать ежегодно. Когда обследование завершено, его результаты заносятся в документ, и он продлевается.Сколько стоитСтоимость прохождения медосмотра варьируется и зависит от того, какой медцентр его проводит. Цена медицинской книжки — в среднем 2 до 5 тыс. рублей, причем около 1 тыс. руб. нужно будет заплатить за прохождение гигиенического обучения и бланк чистой медкнижки. Также на цену влияет количество исследований, которые нужны работнику — чем их больше, тем цена документа выше. По закону ответственность за оплату ЛМК сотрудников ложится на работодателя.Порядок оформления медкнижкиЧтобы оформить медицинскую книжку официально, нужно обратиться в медучреждение, которое имеет аккредитацию. Сначала необходимо написать заявление на проведение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации. Затем заключается договор. После этого происходит регистрация ЛМН и медицинское обследование. Как правило, нужно пройти следующий врачей: Также проводятся анализы и исследования: Ответственность за отсутствиеВ соответствии со статьей 55 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения” за отсутствие у работников медкнижки может последовать ответственность в соответствие со статьей 6.3 КоАП. Если обнаружено нарушение, тогда накладывается штраф до 20 тыс. рублей, также может быть назначено приостановление деятельности организации на 90 суток. Если из-за отсутствия у работника медкнижки произошло массовое заболевание или отравление людей, то по статье 236 УК РФ получить штраф до 80 тыс. рублей, лишение возможностью заниматься определенной деятельностью до 3-х лет, исправительные работы или лишение свободы до 1 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20200826/proisshestviya-1576347879.html

https://ria.ru/20131030/973705955.html

https://ria.ru/20110301/340610432.html

https://ria.ru/20100715/253968581.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество