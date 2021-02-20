Медицинская книжка — что это такое, кому нужна и как оформить в 2021 году
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Сделать медкнижку для работы обязаны представители разных профессий. Как оформить личную медицинскую книжку официально, кому она потребуется, сколько действует и сколько стоит — в материале РИА Новости.
Что такое медицинская книжка
Личная медицинская книжка (ЛМК) — это документ, который подтверждает, что у ее обладателя нет проблем со здоровьем — инфекционных или других опасных заболеваний. Согласно статьям 69, 212 и 213 Трудового кодекса РФ работодатели обязаны организовывать предварительный медосмотр при поступлении сотрудника на работу, а также проводить их периодические в течение трудовой деятельности. После прохождения медкомиссии человеку выдается заполненная медкнижка.
Кому нужна медицинская книжка
Письмо Минздрава РФ от 7 августа 2000 года №1100/2196-0-117 содержит список категорий работников, обязанных оформлять медицинские книжки. В них входят те, кто занимается:
Отдел в супермаркете
- —медицинским обслуживанием населения;
- —транспортировкой, переработкой, хранением и реализацией продуктов питания и питьевой воды;
- —обучением и воспитанием детей;
- —обслуживанием населения в учреждениях здравоохранения;
- —коммунальным и бытовым обслуживанием (сюда входят санитарно-гигиенические услуги, сфера туризма, транспортные и спортивно-оздоровительные услуги).
Также медкнижки нужны работникам общественного питания, водителям, тем, кто занимается торговлей продовольственными, комиссионными, промышленными и парфюмерно-косметическими товарами, оказывает ассенизаторские услуги и обслуживает канализационные сети.
Медицинская книжка необходима для работы в перечисленных сферах, без нее допуск строго запрещен.
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Как оформить медицинскую книжку официально
Оформить личную медицинскую книжку можно самостоятельно, либо через организацию, куда человек поступает на работу или где уже работает.
Список необходимых документов
Для оформления медкнижки нужны:
- —соответствующее заявление;
- —паспорт;
- —цветная или черно-белая фотография 3х4;
- —квитанция об оплате.
Иногда могут потребоваться результат прошлой флюорографии, если он есть, а также старая ЛМК и прививочный паспорт — при наличии.
Где оформляют
Получить медкнижку в обычной поликлинике нельзя, там можно сдать только некоторые анализы. Оформлением медицинских книжек занимаются центры гигиены и эпидемиологии, а также частные медицинские учреждения, которые имеют лицензию Роспотребнадзора на выдачу таких документов. После полного осмотра его результаты заносятся в базу данных ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии”. Обычно изготавливают ЛМК за 3-5 дней.
30 октября 2013, 16:57Поддельные медкнижки обнаружены на Казанском вокзале МосквыУчастники рейда изъяли 58 проштампованных бланков, три приспособления для нанесения на документы печатей и штампов, большое количество вспомогательных канцелярских приборов, которые хранились на дне мусорных урн в женских туалетах вокзала.
Можно ли оформить медкнижку без прохождения врачей
Оформить медицинскую книжку без прохождения врачей нельзя, так как в нее должны вноситься самые последние данные о здоровье. Несмотря на это, в Интернете есть множество сайтов, которые предлагают данную услугу якобы полностью законно. По словам экспертов, с ними лучше не связываться и не покупать поддельный документ — это может грозить уголовной ответственностью и продавцу, и покупателю на основании ст. 327 УК РФ.
Как проверить легальность
У подлинной медкнижки должны быть водяные знаки, печати, голограмма, нанесенный напечатанный номер. Также подделки отличаются по качеству бумаги, расплывчатым цифрам, написанным от руки данным владельца. Чтобы точно удостовериться в легальности документа, полученного в Москве, следует проверить его в соответствующем реестре.
Срок действия
Представителям большинства профессий, которым положена медкнижка, нужно проходить периодические медицинские осмотры, данные которых вносятся в документ. Срок действия ЛМК варьируется от года до четырех лет, в зависимости от сферы деятельности ее владельца.
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПосетитель у регистрационного стола в поликлинике
Посетитель у регистрационного стола в поликлинике
Как продлить медкнижку
Для продления медицинской книжки следует заново пройти тех врачей и исследования, которые уже неактуальны в соответствии с нормативными документами. Это значит, что некоторых специалистов необязательно посещать ежегодно. Когда обследование завершено, его результаты заносятся в документ, и он продлевается.
Сколько стоит
Стоимость прохождения медосмотра варьируется и зависит от того, какой медцентр его проводит. Цена медицинской книжки — в среднем 2 до 5 тыс. рублей, причем около 1 тыс. руб. нужно будет заплатить за прохождение гигиенического обучения и бланк чистой медкнижки. Также на цену влияет количество исследований, которые нужны работнику — чем их больше, тем цена документа выше. По закону ответственность за оплату ЛМК сотрудников ложится на работодателя.
1 марта 2011, 12:03Астахов предложил ввести медкнижки для работников детских учрежденийУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов предлагает ввести специальные медицинские книжки и обязательный осмотр у психиатра для работников учреждений, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей, сообщает пресс-служба омбудсмена.
Порядок оформления медкнижки
Чтобы оформить медицинскую книжку официально, нужно обратиться в медучреждение, которое имеет аккредитацию. Сначала необходимо написать заявление на проведение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации. Затем заключается договор. После этого происходит регистрация ЛМН и медицинское обследование.
Как правило, нужно пройти следующий врачей:
- —терапевт;
- —лор;
- —дерматовенеролог;
- —стоматолог;
- —психиатр-нарколог;
- —гинеколог — для женщин.
Также проводятся анализы и исследования:
- —общие анализы мочи и крови;
- —биохимический анализ крови;
- —анализ на гельминтозы;
- —анализ кала на кишечные инфекции;
- —анализ крови на сифилис;
- —обследование на скрытые половые инфекции;
- —мазок и обследование у гинеколога (женщинам);
- —флюорографическое исследование.
Ответственность за отсутствие
В соответствии со статьей 55 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения” за отсутствие у работников медкнижки может последовать ответственность в соответствие со статьей 6.3 КоАП. Если обнаружено нарушение, тогда накладывается штраф до 20 тыс. рублей, также может быть назначено приостановление деятельности организации на 90 суток. Если из-за отсутствия у работника медкнижки произошло массовое заболевание или отравление людей, то по статье 236 УК РФ получить штраф до 80 тыс. рублей, лишение возможностью заниматься определенной деятельностью до 3-х лет, исправительные работы или лишение свободы до 1 года.