В Бурятии машина столкнулась с поездом, погибли три человека

КРАСНОЯРСК, 11 авг - РИА Новости. Водитель и два пассажира автомобиля погибли на переезде при столкновении с поездом в Бурятии, сообщается на сайте Восточно-Сибирской железной дороги.

"Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным — и столкновения избежать не удалось. В результате ДТП водитель автомобиля и два пассажира погибли на месте", - говорится в сообщении.

В компании сообщили, что ЧП произошло утром на участке Слюдянка-2 — Улан-Удэ Восточно-Сибирской железной дороги, в районе станции Боярский на регулируемом железнодорожном переезде, необслуживаемом дежурным работником, при исправно действующей автоматической сигнализации.