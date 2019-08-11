Политолог назвал запретную для Зеленского тему при разговоре с Путиным

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Украинский политолог Павел Рудяков рассказал, какая тема на переговорах с президентом России Владимиром Путиным должна быть запретной для украинского лидера Владимира Зеленского.

По словам эксперта, двум государствам необходимо восстановить диалог для того, чтобы совместно решать вопросы по урегулированию конфликта в Донбассе. В связи с этим Рудяков отметил, что в рамках встречи Зеленскому не стоит поднимать вопрос о статусе Крыма.

"Если восстанавливать диалог с Путиным для того, чтобы выяснить, чей Крым, то это бесполезно: Путин знает, чей Крым", — сказал Рудяков в интервью изданию Голос.ua.

Ранее Зеленский заявил, что начнет разговор с Путиным с утверждения о том, что "Донбасс и Крым — это Украина".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.