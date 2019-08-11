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РИА Новости

Политолог назвал запретную для Зеленского тему при разговоре с Путиным

10:28, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский в Черкассах
Президент Украины Владимир Зеленский в Черкассах
© РИА Новости / Игорь Маслов
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Украинский политолог Павел Рудяков рассказал, какая тема на переговорах с президентом России Владимиром Путиным должна быть запретной для украинского лидера Владимира Зеленского.
По словам эксперта, двум государствам необходимо восстановить диалог для того, чтобы совместно решать вопросы по урегулированию конфликта в Донбассе. В связи с этим Рудяков отметил, что в рамках встречи Зеленскому не стоит поднимать вопрос о статусе Крыма.
"Если восстанавливать диалог с Путиным для того, чтобы выяснить, чей Крым, то это бесполезно: Путин знает, чей Крым", — сказал Рудяков в интервью изданию Голос.ua.
Ранее Зеленский заявил, что начнет разговор с Путиным с утверждения о том, что "Донбасс и Крым — это Украина".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Популярные комментарии
Нельзя поднимать вопрос о статусе Крыма, статусе Донбасса, статусе газа, остается разговаривать только о погоде и то опасно: "А вдруг собеседник будет иметь ввиду погоду в Крыму?". Так может быть, лучше и не встречаться или встретиться после того, как Украина решит сама свои проблемы?
11 августа, 11:28
sizif8
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