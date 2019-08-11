Из психбольницы под Волгоградом сбежали двое осужденных

ВОЛГОГРАД, 11 авг — РИА Новости. Двое заключенных, находящихся на принудительном лечении, сбежали из психиатрической больницы под Волгоградом, полиция ищет их, сообщил журналистам представитель ГУ МВД по региону Антон Корнаухов.

По его словам, побег произошел рано утром в воскресенье из психиатрической больницы в селе Ложки Калачевского района. Мужчины в возрасте 30 и 31 года, находящиеся на принудительном лечении, сбежали из палаты через окно, отогнув решетку.

"Через оконный проем путем отжатия решетки второго этажа здания самовольно покинули палату ГБУЗ "Волгоградская областная психиатрическая больница № 1", — сообщил Корнаухов.

По словам представителя ГУ МВД, один из сбежавших осужден за убийство в 2004 году, второй — в 2011-м за угон машины и грабеж, оба отбывали наказание в колонии города Камышин Волгоградской области. На очередном обследовании в психбольнице их признали опасными и поместили в стационар: одного в прошлом октябре, второго — в минувшем январе.

Позднее сбежавших нашли и вернули в стационар. По информации полиции, беглецов задержали рядом с хутором Ляпичев, они направлялись на железнодорожную станцию.