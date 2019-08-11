Оптическая иллюзия с исчезающими автомобилями озадачила пользователей Сети

Интернет-пользователей озадачила видеозапись, при просмотре которой кажется, что машины и мотоциклы исчезают с дороги, об этом сообщает Daily Mail

Запись опубликовал на своей странице в Twitter пользователь Danny Dutch. "Да, эта дорога ведет в никуда", — подписал автор свой твит, собравший сотни тысяч просмотров.

При взгляде на ролик создается ощущение, будто автомобилисты и мотоциклисты сворачивают на перекрестке налево и бесследно исчезают у ограды моста, перекинутого через бурную реку.

Происходящее на видеозаписи поставило пользователей в тупик. Некоторые из них решили, что на записи происходят аномальные явления. Другие комментаторы признались, что увиденное их чрезвычайно озадачило.

Объяснение нашел юзер @ab041937, который пояснил, что видео снимали с крыши веранды. Там собралась вода и грязь, поэтому кажется, будто это река, а ограждение напоминает мост.