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РИА Новости

Оптическая иллюзия с исчезающими автомобилями озадачила пользователей Сети

06:52, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАвтомобильный трафик
Автомобильный трафик
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Автомобильный трафик. Архивное фото
Интернет-пользователей озадачила видеозапись, при просмотре которой кажется, что машины и мотоциклы исчезают с дороги, об этом сообщает Daily Mail.
Запись опубликовал на своей странице в Twitter пользователь Danny Dutch. "Да, эта дорога ведет в никуда", — подписал автор свой твит, собравший сотни тысяч просмотров.
При взгляде на ролик создается ощущение, будто автомобилисты и мотоциклисты сворачивают на перекрестке налево и бесследно исчезают у ограды моста, перекинутого через бурную реку.
Происходящее на видеозаписи поставило пользователей в тупик. Некоторые из них решили, что на записи происходят аномальные явления. Другие комментаторы признались, что увиденное их чрезвычайно озадачило.
Объяснение нашел юзер @ab041937, который пояснил, что видео снимали с крыши веранды. Там собралась вода и грязь, поэтому кажется, будто это река, а ограждение напоминает мост.
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