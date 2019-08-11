Оптическая иллюзия с исчезающими автомобилями озадачила пользователей Сети

Интернет-пользователей озадачила видеозапись, при просмотре которой кажется, что машины и мотоциклы исчезают с дороги, об этом сообщает Daily Mail.
Запись опубликовал на своей странице в Twitter пользователь Danny Dutch. "Да, эта дорога ведет в никуда", — подписал автор свой твит, собравший сотни тысяч просмотров.
Yes, the traffic just disappears. pic.twitter.com/XPcGrzadu5— Daniel Holland (@DannyDutch) 29 июня 2019 г.
При взгляде на ролик создается ощущение, будто автомобилисты и мотоциклисты сворачивают на перекрестке налево и бесследно исчезают у ограды моста, перекинутого через бурную реку.
Происходящее на видеозаписи поставило пользователей в тупик. Некоторые из них решили, что на записи происходят аномальные явления. Другие комментаторы признались, что увиденное их чрезвычайно озадачило.
Объяснение нашел юзер @ab041937, который пояснил, что видео снимали с крыши веранды. Там собралась вода и грязь, поэтому кажется, будто это река, а ограждение напоминает мост.
Ранее в Сети опубликовали фотографию, которая выглядит как оптическая иллюзия, многие видят на ней пляж. Однако, ничего подобного на снимке нет. Автор снимка пояснил, что здесь изображена нижняя часть двери автомобиля, которая нуждается в ремонте. Это, по его словам, можно понять, сосредоточившись на темной части фотографии.