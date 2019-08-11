Украинские силовики обыскали танкер из-за посещения Севастополя

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Так называемая "прокуратура Автономной республики Крым", подчиняющаяся властям Украины, провела в Херсоне обыски на танкере "Мария" по делу о поставке топлива для российского Черноморского флота. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "прокуратуры" в Так называемая "прокуратура Автономной республики Крым", подчиняющаяся властям Украины, провела в Херсоне обыски на танкере "Мария" по делу о поставке топлива для российского Черноморского флота. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "прокуратуры" в Telegram

По версии следователей, в июне 2015 года судно, которое тогда носило название "Вилга", поставляло нефтепродукты для подразделений Черноморского флота в Севастополь, его экипаж при этом якобы нарушил наложенный Киевом запрет на заход в порты Крыма.

По информации сайта vesselfinder.com , танкер "Вилга" в настоящее время носит название "Мрия" и ходит под флагом Украины. Судно построено в 1995 году, водоизмещение — 3085 тонн.

Данные сайта MarineTraffic.com подтверждают, что в настоящее время танкер находится в Херсоне.

В июле в украинском порту Измаил задержали российское судно Nika Spirit. Как утверждают в Киеве, ранее танкер назывался Neyma и участвовал в блокировании прохода украинских кораблей в ходе провокации в Керченском проливе. На судне прошли обыски, были изъяты документы, записи переговоров и бортовые журналы. Экипаж допросили, но позже команда в полном составе вернулась в Россию.

Ситуация в Азовском море обострилась весной 2018 года после того, как украинские пограничники задержали судно "Норд" под российским флагом. Позже, в августе, в херсонском порту задержали российский танкер "Механик Погодин". Москва сочла действия Киева "морским терроризмом" и ответила усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря.