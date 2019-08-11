Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-11T03:09Z
https://ria.ru/20190811/1557384415.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/151452/24/1514522472_0:321:3072:2048_1036x0_80_0_0_72f77170706089d2bfaf75d611a845de.jpg
РИА Новости

Украинские силовики обыскали танкер из-за посещения Севастополя

03:09, 11 августа 2019
11037
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на Стрелецкую бухту в Севастополе
Вид на Стрелецкую бухту в Севастополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Так называемая "прокуратура Автономной республики Крым", подчиняющаяся властям Украины, провела в Херсоне обыски на танкере "Мария" по делу о поставке топлива для российского Черноморского флота. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "прокуратуры" в Telegram.
По версии следователей, в июне 2015 года судно, которое тогда носило название "Вилга", поставляло нефтепродукты для подразделений Черноморского флота в Севастополь, его экипаж при этом якобы нарушил наложенный Киевом запрет на заход в порты Крыма.
По информации сайта vesselfinder.com, танкер "Вилга" в настоящее время носит название "Мрия" и ходит под флагом Украины. Судно построено в 1995 году, водоизмещение — 3085 тонн.
Данные сайта MarineTraffic.com подтверждают, что в настоящее время танкер находится в Херсоне.
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
30 июля, 18:15Сказано в эфире - Радио Sputnik
Политолог об аресте Nika Spirit: Киев хочет повторения сценария?На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit. В эфире радио Sputnik член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько прокомментировал ситуацию.
В июле в украинском порту Измаил задержали российское судно Nika Spirit. Как утверждают в Киеве, ранее танкер назывался Neyma и участвовал в блокировании прохода украинских кораблей в ходе провокации в Керченском проливе. На судне прошли обыски, были изъяты документы, записи переговоров и бортовые журналы. Экипаж допросили, но позже команда в полном составе вернулась в Россию.
Ситуация в Азовском море обострилась весной 2018 года после того, как украинские пограничники задержали судно "Норд" под российским флагом. Позже, в августе, в херсонском порту задержали российский танкер "Механик Погодин". Москва сочла действия Киева "морским терроризмом" и ответила усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Танкер Neyma в Керченском проливе
26 июля, 14:49Акценты - Радио Sputnik
Пираты Черного моря. К чему привела "ответка" Киева Если арест гражданского российского судна в украинском порту – это "ответка" за украинских моряков, то это самая плохая "ответка", которую Киев только мог придумать.
959321753
Обсудить 6
Ситуация на УкраинеTelegramЧерноморский флот ВМФ РоссииСевастопольРоссияХерсонУкраинаВ мире
Рекомендуем
Американские военные на аэродроме армии США в Висбадене, Германия
Глава Мюнхенской конференции оценил планы переброски войск США в Польшу
РИА
Новости
Российские рубли
Подмосковный дворник задолжала почти два миллиарда рублей, пишут СМИ
Вид на курортный поселок Коктебель
Украинский чиновник опубликовал письма крымчан о жизни на полуострове
Солдаты ВСУ, Донецкая область
Украинским снайперам разрешили стрелять по мирным жителям, заявили в ДНР
Лента
новостей
Рыба, выброшенная на берег Куйбышевского водохранилища в Тольятти. 10 августа 2019
Зубастое чудовище: на берег Волги выбросилась гигантская рыба
Политолог Александр Рар
Немецкий политолог объяснил невозможность вступления Украины в ЕС
Опасные ванные комнаты
Помыться и не умереть. Фото самых нелепых ванных комнат взорвали соцсети
Победительница конкурса Миссис Россия-2019 Екатерина Нишанова
"Миссис Россия — 2019" стала жительница Геленджика
Украинский военный
Киев попросил обеспечить эвакуацию подорвавшихся военных, сообщили в ЛНР
Заключенный Джеффри Эпстин
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме
Рейхстаг — историческое здание государственного собрания в Берлине
В бундестаге отвергли угрозы США вывести войска из Германии
Момент столкновения автомобиля Tesla с эвакуатором на МКАД
Столкновение Tesla с эвакуатором на МКАД попало на видео
Актер Анатолий Пашинин
Директор актера Пашинина ответила на слухи, что он нищенствует на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский в Черкассах
СМИ рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина, Меркель и Макрона
Панорама Москвы
В России оценили вероятность применения США климатического оружия
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:06Число пострадавших при серии взрывов под Ачинском выросло до 30 человек
09:04Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАД попал на видео
09:03Сирийская армия освободила стратегический город в Идлибе, сообщили СМИ
09:01Башар Асад принял участие в праздничной молитве в мечети Дамаска
08:52Число пострадавших при столкновениях в Киргизии выросло до 136
08:47Йеменские сепаратисты начали отступление со своих позиций в Адене
08:39Под Ачинском потушили пожар на складе боеприпасов
08:32В Пятигорске открылся X Северо-Кавказский молодежный форум "Машук 2019"
08:30На Ставрополье два человека погибли в ДТП с двумя легковушками
08:11Площадь лесных пожаров в Якутии за неделю сократилась на 300 тысяч гектаров
08:01В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
07:27Израильские военные вступили в перестрелку на границе сектора Газа
07:04В Приамурье пострадавшие от паводка получат федеральную помощь
06:52Оптическая иллюзия с исчезающими автомобилями озадачила пользователей Сети
06:35В Приамурье пять жилых домов остаются подтопленными паводком
06:20Huawei представила платформу смешанной реальности для навигации Сyberverse
06:12В Приморье объявлено штормовое предупреждение
06:10Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям Алеппо
06:09Выход триллера "Охота" в США отменили из-за инцидентов со стрельбой
06:05Глава Мюнхенской конференции оценил планы переброски войск США в Польшу
Лента новостейМолния