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РИА Новости

Ненужного Роскосмосу робота используют в коммерческих целях

03:04, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСтенд с логотипом Федерального космического агентства "Роскосмос"
Стенд с логотипом Федерального космического агентства Роскосмос
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Стенд с логотипом Федерального космического агентства "Роскосмос". Архивное фото
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Наработки по роботу-ассистенту космонавтов, от которого отказался Роскосмос, используют в коммерческих проектах, рассказал РИА Новости директор-главный конструктор ЦНИИ робототехники и технической кибернетики Александр Лопота.
Ранее в Роскосмосе сообщили РИА Новости, что из-за секвестра бюджетных расходов остановлены работы по проекту "Косморобот" - роботу-помощнику для космонавтов. В то же время, госкорпорация готовится к запуску на Международную космическую станцию антропоморфного робота Skybot со схожим функционалом, созданного первоначально по заказу МЧС для участия в спасательных операциях.
"Принятое госкорпорацией Роскосмос окончательное решение о приостановке на неопределенное время работ по проекту встречено сотрудниками ЦНИИ РТК с сожалением и недоумением. Специалисты института уверены, что созданный в ходе работы над проектом научно-технический и технологический задел, защищенный патентами на объекты интеллектуальной собственности, позволит использовать его для собственных коммерческих целей. Тем не менее, с точки зрения перспектив космической отрасли России, у коллектива ЦНИИИ РТК остается чувство глубокого сожаления", - сказал Лопота.
Он отметил, что создание робота космического назначения ведется в институте на протяжении более пяти лет. В прошлом году институт приступил к изготовлению опытных образцов.
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Как пояснил Лопота, "Косморобот" способен выполнять операции на внешней поверхности станции без выхода космонавтов в открытый космос, а в ситуациях, когда космонавтам все же нужно выйти на внешнюю поверхность, робот способен им ассистировать. "Косморобот" спроектирован по модульному принципу, что позволяет в короткие сроки собрать его на борту станции и легко осуществлять замену отслуживших свой срок элементов на запасные. Кроме того, подобный подход обеспечивает потенциал для дальнейшей модернизации робототехнического комплекса, рассказал Лопота.
По его мнению, у робототехнических систем в космосе большие перспективы и необходимо продолжать работу по их развитию. "Уже сегодня нужно задумываться над космической инфраструктурой для робототехнических средств обеспечения функционирования орбитальных группировок космических аппаратов. Не имея практического опыта отработки технологий робототехники в космосе, трудно будет составить конкуренцию не только американским или европейским специалистам, но и тем державам, которые только начинают свою космическую эру", - отметил Лопота.
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Ненужный помощник

Разработкой робота для помощи космонавтам занималась Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (разработчик российских космических кораблей и оператор российского сегмента МКС) совместно с профильным ЦНИИ робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК) и НПО "Андроидная техника" (создатель робота "Федора"). Первоначальный проект робота-помощника космонавтов был представлен ЦНИИ РТК на конкурсе в головном научном институте "Роскосмоса" ЦНИИмаш в 2015 году. В 2016 году "Роскосмос" объявил тендер, на котором со своим проектом робота-помощника профильный институт победила корпорация "Энергия", до этого не занимавшаяся созданием роботов. Соисполнителями были выбраны ЦНИИ РТК и "Андроидная техника".
Робот был предназначен для перемещения грузов массой до 200 кг по поверхности Научно-энергетического модуля, запуск которого в то время планировался на 2019 год, а сейчас сдвинут на 2022 год. Робот должен был уметь устанавливать и снимать оборудование, соединять электрические кабели, "осматривать" через телекамеры внешнюю поверхность станции.
Сообщалось, что в 2018 года будет создана опытная модель "Косморобота", а в 2019 году он начнет проходить наземные испытания. Как рассказал в 2018 году РИА Новости заместитель главного конструктора ЦНИИ робототехники и технической кибернетики Игорь Даляев, испытания робота-помощника в космосе планировалось начать в 2020 году.
Стоимость работ по проекту "Косморобот", согласно заключенному в 2016 году контракту, составляла 2,4 миллиарда рублей.
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