Члены СБ ООН призвали стороны конфликта в Ливии к снижению уровня насилия

ООН, 11 авг – РИА Новости. Члены Совбеза ООН призвали стороны конфликта в Ливии к снижению уровня насилия.

Три сотрудника миссии ООН погибли в результате взрыва заминированной машины перед продовольственным рынком на западе Бенгази. В связи с этим Франция созвала в субботу экстренное заседание СБ ООН.

"Конфликт в Ливии находится в критической стадии. Франция осуждает это нападение и призывает к расследованию этой атаки, чтобы виновники понесли ответственность", - сказала на заседании СБ заместитель постпреда Франции при ООН Анна Гёген.

По ее словам, Франция призывает обе стороны конфликта придерживаться объявленного ранее перемирия на всей территории Ливии. "У кризиса не может быть военного решения", - отметила она.

В свою очередь постпред Великобритании Карен Пирс заявила, что нападение должно быть расследовано и виновные должны быть привлечены к ответственности. Она призвала все стороны конфликта соблюдать перемирие и принимать меры, повышающие взаимное доверие.

И. о. постпреда США Джонатан Коэн отметил, что сегодняшнее нападение в Бенгази свидетельствует "о необходимости немедленного снижения уровня насилия".

"Все стороны должны предпринять надежные шаги для деэскалации ситуации и снижения уровня насилия",- заявил он.

Ранее спецпредставитель ООН Гассан Саламе призвал стороны конфликта в Ливии объявить перемирие на время праздника Ид аль-Адха. Как сообщалось 10 августа, президентский совет правительства национального согласия (ПНС) Ливии согласился на перемирие. В этом году праздник Ид аль-Адха будет отмечаться 11 августа.