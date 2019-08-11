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РИА Новости

Немецкий политолог объяснил невозможность вступления Украины в ЕС

01:29, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПолитолог Александр Рар
Политолог Александр Рар
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Политолог Александр Рар. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Украина на данный момент не может стать членом Европейского Союза и НАТО, поскольку уже упустила свой шанс. Об этом в эфире YouTube-канала "Союз блогеров Украины" заявил немецкий политолог Александр Рар.
"Я не могу себе ни при каких обстановках на сегодняшний день представить, что такая страна, как Украина, может стать членом Европейского Союза или НАТО", - заявил эксперт.
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По его словам, вступление Украины в НАТО станет для Запада шагом, который приведет к конфронтации с Россией.
"Пока Украина находится в нереформированном состоянии, в котором она сегодня находится, европейцы ее тоже принимать не будут", - добавил Рар.
Эксперт выразил мнение, что Киев за последние 15 лет мог бы провести необходимые реформы, однако этого не произошло, а время было упущено, поскольку в начале 2000-х годов Евросоюз был богаче и сильнее.
"Расширения Европейского Союза на восток не будет. Просто на Украине это должны понимать", - заключил Рар.
Верховная Рада Украины в феврале по предложению Петра Порошенко, занимавшего пост президента, приняла изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен также заявлял, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.
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Ситуация на УкраинеНАТОЕвросоюзАлександр РарУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Наверное неверно говорить: опоздала, упустила шанс. Более правильно: шанса никогда и не было. На Украину возлагались определённые задачи, которые оказались невыполненными, что привело к окончательной утрате к ней интереса. Помимо этого прошедшие 5 лет позволили европейцам поподробнее познакомиться с украинским характером, что свело к нулю всякие шансы на их интеграцию в европейскую семью.
11 августа, 05:21
vyachnick Новиков
7530002
«Политолог объяснил почему Украина опоздаа» - как будто это факт. Хотя на самом деле это его личное мнение. Дурацкие заголовки, рассчитанные не знаю на каких идиотов.
11 августа, 02:51
Станислав Попов
7220259
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