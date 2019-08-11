Немецкий политолог объяснил невозможность вступления Украины в ЕС

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Украина на данный момент не может стать членом Европейского Союза и НАТО, поскольку уже упустила свой шанс. Об этом в эфире YouTube-канала " Украина на данный момент не может стать членом Европейского Союза и НАТО, поскольку уже упустила свой шанс. Об этом в эфире YouTube-канала " Союз блогеров Украины " заявил немецкий политолог Александр Рар.

"Я не могу себе ни при каких обстановках на сегодняшний день представить, что такая страна, как Украина, может стать членом Европейского Союза или НАТО", - заявил эксперт.

По его словам, вступление Украины в НАТО станет для Запада шагом, который приведет к конфронтации с Россией.

"Пока Украина находится в нереформированном состоянии, в котором она сегодня находится, европейцы ее тоже принимать не будут", - добавил Рар.

Эксперт выразил мнение, что Киев за последние 15 лет мог бы провести необходимые реформы, однако этого не произошло, а время было упущено, поскольку в начале 2000-х годов Евросоюз был богаче и сильнее.

"Расширения Европейского Союза на восток не будет. Просто на Украине это должны понимать", - заключил Рар.