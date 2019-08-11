Суд в Дагестане продлил срок ареста редактора "Черновика" до 13 сентября

МАХАЧКАЛА, 11 авг - РИА Новости. Советский районный суд Махачкалы продлил срок ареста дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева на месяц, до 13 сентября, по делу о финансировании терроризма, сообщила РИА Новости представитель суда.

"Советский районный суд продлил срок содержания под стражей на месяц, до 13 сентября включительно", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, такое же решение принято и в отношении ещё одного фигуранта уголовного дела о финансировании терроризма, по которому проходит журналист, - Абубакара Ризванова.

Советский районный суд Махачкалы 18 июня арестовал Гаджиева на два месяца, после чего защита заявила, что обжалует это решение, и направила апелляцию в Верховный суд республики. ВС Дагестана 3 июля, рассмотрев апелляционную жалобу, оставил журналиста под арестом. Следствие в суде ходатайствовало оставить меру пресечения первой инстанции в силе, аргументируя это тем, что Гаджиев может бежать за пределы страны. После этого адвокаты заявили, что подадут жалобу в Европейский суд по правам человека.

Сам Гаджиев вину не признает и связывает арест со своей журналистской деятельностью. Адвокаты заявляли, что не согласны с позицией суда, который не принял во внимание доводы защиты.