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РИА Новости

Суд в Дагестане продлил срок ареста редактора "Черновика" до 13 сентября

00:19, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Молоток судьи. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 11 авг - РИА Новости. Советский районный суд Махачкалы продлил срок ареста дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева на месяц, до 13 сентября, по делу о финансировании терроризма, сообщила РИА Новости представитель суда.
"Советский районный суд продлил срок содержания под стражей на месяц, до 13 сентября включительно", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, такое же решение принято и в отношении ещё одного фигуранта уголовного дела о финансировании терроризма, по которому проходит журналист, - Абубакара Ризванова.
Советский районный суд Махачкалы 18 июня арестовал Гаджиева на два месяца, после чего защита заявила, что обжалует это решение, и направила апелляцию в Верховный суд республики. ВС Дагестана 3 июля, рассмотрев апелляционную жалобу, оставил журналиста под арестом. Следствие в суде ходатайствовало оставить меру пресечения первой инстанции в силе, аргументируя это тем, что Гаджиев может бежать за пределы страны. После этого адвокаты заявили, что подадут жалобу в Европейский суд по правам человека.
Сам Гаджиев вину не признает и связывает арест со своей журналистской деятельностью. Адвокаты заявляли, что не согласны с позицией суда, который не принял во внимание доводы защиты.
После ареста Гаджиева дагестанские еженедельники "Новое дело", "Свободная республика" и "Черновик" вышли с одинаковой первой полосой c лозунгами "Я/Мы - Абдулмумин Гаджиев " и #Свободу Абдулмумину. Тем самым издания выразили протест по поводу ареста журналиста.
Здание Генеральной прокуратуры РФ
29 июля, 12:21РИА Новости
ГП поручила проверить сведения о преследовании журналиста Гаджиева
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