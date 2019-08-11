Названы страны, в которых больше всего экоотелей

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Лидерами по количеству экоотелей стали Италия, Германия и Франция, в России таких гостиниц больше всего в Краснодарском крае, Калининградской и Московской областях, сообщает OneTwoTrip.

Под экоотелям понимают объекты размещения, которые вводят специальные меры, чтобы минимизировать негативное влияние на окружающую среду. Как правило, там экономят воду, сортируют мусор, используют безопасные для природы средства для уборки, стирки белья и предлагают органические продукты на завтрак.

Эксперты онлайн-сервиса выяснили, в каких странах путешественникам, ответственно относящимся к природе, легче найти жилье. Для анализа использовалась база гостиниц, в которую входит более двух миллионов вариантов жилья по всему миру.

Оказалось, что больше всего экоотелей находится в Италии (более 3,5 тысячи), Германии (около 2,5 тысячи) и Франции (более двух тысяч). Следом за ними идут Австрия и Бразилия.

"По нашим данным, Россия вошла в двадцатку стран с наибольшим числом экоотелей. Возможно, кто-то удивится, что с такими широкими просторами вполне можно было говорить о более высоких позициях в рейтинге, но дело в том, что в европейских странах попросту больше гостиниц, - поясняет Максим Карауш, директор гостиничного направления сервиса. - При этом мы уже видим изменения в отношении российских туристов к окружающей среде, оно становится более осознанным. В скором времени вполне можно рассчитывать на попадание в первую десятку списка".

В пятерку российских регионов с наибольшим количеством экоотелей, помимо Краснодарского края, Калининградской и Московской областей, входят Владимирская область и Санкт-Петербург.