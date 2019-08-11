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РИА Новости

Охота на палачей. Советские предатели, не избежавшие правосудия

08:00, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкОдно из заседаний Международного военного трибунала во время Нюрнбергского процесса
Одно из заседаний Международного военного трибунала во время Нюрнбергского процесса
© РИА Новости
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Полторы тысячи жертв, более 30 лет в бегах и никакого раскаяния — 40 лет назад, 11 августа 1979-го, по приговору советского суда расстреляли Антонину Макарову, печально известного палача Локотского округа. Тонька-пулеметчица — одна из трех женщин, казненных в СССР в послесталинскую эпоху. Коллаборационистку, перешедшую на сторону оккупантов, долго не могли найти. О том, как НКВД и КГБ ловили предателей, — в материале РИА Новости.

Антонина Макарова

В созданной нацистами на территории Брянской области так называемой Локотской республике Антонина Макарова, более известная под кличкой Тонька-пулеметчица, была палачом — расстреливала партизан и их родственников. Жертв отправляли к ней по 27 человек. Бывали дни, когда она исполняла смертные приговоры по три раза. После расстрелов снимала с трупов понравившуюся ей одежду. Партизаны объявили на нее охоту. Но поймать Тоньку-пулеметчицу не удавалось.
Антонина Макарова-Гинзбург (Тонька-пулеметчица)
Антонина Макарова-Гинзбург (Тонька-пулеметчица)
Антонина Макарова-Гинзбург (Тонька-пулеметчица)
После войны ее след потерялся. Розыском занималась специальная группа сотрудников КГБ — органы госбезопасности начали искать коллаборационистку сразу после того, как Локоть освободили от немцев. Проверяли пленных и раненых, выдвигались версии, что ее убили или же вывезли за рубеж немцы. А Антонина Макарова тем временем вышла замуж за сержанта Виктора Гинзбурга, взяла его фамилию и спокойно жила в белорусском Лепеле. Работала контролером на местной швейной фабрике, пользовалась всеми льготами ветерана войны.
Однако в 1976-м один из жителей Брянска опознал в случайном прохожем бывшего начальника Локотской тюрьмы Николая Иванина. Изменника задержали. На допросах он вспомнил, что Антонина Макарова до войны жила в Москве. Оперативники проверили всех москвичек с этой фамилией, однако никто не подходил под описание. Следователь КГБ Петр Головачев обратил внимание на анкету одного жителя столицы, заполненную для выезда за границу.
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В документе москвич по фамилии Макаров указал, что в Белоруссии у него проживает родная сестра. Оперативники установили негласное наблюдение за подозреваемой. Показали ее нескольким бывшим заключенным Локотской тюрьмы, и те опознали в ней Тоньку-пулеметчицу. Когда все сомнения отпали, Макарову задержали. На допросах Тонька-пулеметчица признавалась, что ее никогда не мучили угрызения совести. Она воспринимала казни как издержки военного времени, не чувствовала вины и до последнего была уверена, что отделается коротким сроком тюремного заключения. Одиннадцатого августа 1979-го ее расстреляли.

Василий Мелешко

Младший лейтенант Василий Мелешко встретил Великую Отечественную в должности командира пулеметного взвода 140-го отдельного пулеметного батальона. В первый же день попал в плен в районе села Пархачи Львовской области Украины. В концлагере для пленных советских офицеров пошел на сотрудничество с немцами. Его назначили командиром взвода 118-го батальона шуцманшафта — подразделения вспомогательной охранной полиции, сформированного в Киеве летом 1942-го. В декабре того же года батальон перевели в оккупированную Белоруссию для карательных операций против местных партизан.
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкМемориальный комплекс "Хатынь"
Мемориальный комплекс Хатынь
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Мемориальный комплекс "Хатынь"
С января 1943-го по июль 1944-го Мелешко в составе карательного батальона участвовал в десятках операций в рамках стратегии "выжженной земли", в ходе которых были уничтожены сотни белорусских сел. Бывший советский младший лейтенант лично расстреливал из автомата горящий сарай в Хатыни, в который нацисты согнали местных жителей. В 1944-м, предвидя неизбежный крах Третьего рейха, выступил одним из инициаторов перехода карателей на сторону партизан. Сформировали 2-й украинский батальон имени Тараса Шевченко, который позже вошел в состав Французского иностранного легиона.
После войны Мелешко удалось скрыть правду о своем прошлом. Он трудился агрономом на хуторе Киров в Ростовской области. Разоблачили его случайно. В 1970-е фотография главного агронома хутора попала на страницы областной газеты "Молот". По ней его и опознали. Мелешко арестовали в 1974-м. К судебному процессу в качестве свидетелей привлекли выживших жителей Хатыни и окружающих деревень, а также его бывших сослуживцев по полицейскому батальону. Карателя расстреляли в 1975-м.

Григорий Васюра

Материалы судебного процесса над Василием Мелешко помогли выйти на след еще одного военного преступника — начальника штаба батальона, руководившего расправой в Хатыни, Григория Васюры. После войны он жил и работал под Киевом, занимал должность замдиректора совхоза. А в годы Великой Отечественной участвовал в большинстве карательных операций своего батальона, отдавал приказы о казнях. Лично издевался над людьми, расстреливал, часто на глазах у подчиненных, чтобы подать пример. Выискивал скрывавшихся в лесах евреев, а однажды за какую-то мелкую провинность убил мальчика-подростка на железнодорожной станции Новоельня.
Григорий Никитович Васюра
Григорий Никитович Васюра
Григорий Никитович Васюра
В 1985-м он, как "ветеран боевых действий", потребовал себе орден Отечественной войны. Подняли архивы, но узнали лишь, что Васюра в июне 1941-го пропал без вести. Расследование и показания других карателей из 118-го батальона вывели на истинное прошлое "ветерана". В ноябре 1986-го его арестовали. Суд доказал, что в ходе карательных операций по его приказу и им лично были убиты как минимум 360 мирных советских граждан. Васюру расстреляли 2 октября 1987-го.

Александр Юхновский

Родился и жил в деревне Зеленая Волынской губернии Украинской ССР. После начала войны и оккупации Украины немцами его отец сформировал из знакомых местную полицию, куда и пристроил 16-летнего сына. С сентября 1941-го по март 1942-го Юхновский-младший служил писарем и переводчиком при немецком штабе, изредка вставая в оцепление во время казней евреев или партизан. Но в марте 1942-го его назначили переводчиком в штаб тайной полевой полиции. Он активно участвовал в допросах и казнях, отличался особым садизмом. Лично застрелил и забил до смерти свыше сотни задержанных советских граждан.
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В августе 1944-го во время отступления вермахта карателю удалось дезертировать. В сентябре он добровольно вступил в Красную армию под фамилией мачехи — Мироненко. Сотрудники военкомата поверили его легенде о том, что отец убит на фронте, мать погибла при бомбежке, а все документы сгорели. Юхновского зачислили в пулеметчики 191-й стрелковой дивизии 2-го Белорусского фронта. Потом он служил писарем при штабе. После войны несколько лет жил в советской зоне оккупации Германии, с 1948 по 1951 год работал в международном отделе редакции газеты "Советская Армия". В 1952-м переехал с семьей в Москву.
В начале 1970-х Юхновскому предложили вступить в КПСС. Его изобличили на допросе в КГБ, когда выяснилось, что он многое скрыл из своей военной биографии. Кроме того, появились свидетели, опознавшие карателя. Юхновского арестовали 2 июня 1975-го. Признали виновным в участии по меньшей мере в 44 карательных операциях и пособничестве убийству более 2000 советских граждан. Расстреляли 23 июня 1977 года.
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Великая Отечественная война (1941-1945)Безопасность
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