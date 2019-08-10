Сепаратисты захватили президентский дворец в Йемене, сообщил источник

Члены поддерживаемых ОАЭ южно-йеменских сепаратистских сил стоят на танке во время столкновений с правительственными войсками в Адене, Йемен. 10 августа 2019

КАИР, 10 авг — РИА Новости. Силы Южного переходного совета (ЮПС) Йемена захватили президентский дворец Маашик в городе Аден, сообщил РИА Новости военный источник.

"Силы "Пояса безопасности" при поддержке лояльных ему отрядов получили контроль над президентским дворцом после четырех дней боев с его охраной", — сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что располагавшиеся во дворце саудовские силы отступили из него на военную базу международной коалиции в районе аль-Барика к западу от Адена.

Сам президент Йемена Абд Раббо Мансур Хади находится в столице Саудовской Аравии.

Падение власти?

Переход президентского дворца в йеменском Адене в руки сепаратистов приведет к падению власти Хади, а также к потере легитимности операции Арабской коалиции в Йемене, заявил РИА Новости секретарь высшего совета движения за независимость юга "Аль-Хирак" Фуад Рашид.

"Дворец Маашик сегодня символ не только легитимной власти, но и арабской коалиции, ведь в нем, помимо правительства, располагаются военные из Саудовской Аравии и ОАЭ. Его падение приведет и к падению йеменской легитимной власти и легитимности нахождения в стране Арабской коалиции", — сказал Рашид.

Он отметил, что не все политические силы, стремящиеся к отделению южной части страны от северной, в настоящий момент поддерживают действия переходного совета Южного Йемена.

"Наши братья в переходном совете стремятся к власти и ставят проблему юга лишь лозунгом для прихода к власти. Сейчас нам необходимо противостоять единственному нашему врагу – хуситам", — заявил Рашид.

Аден отошел к сепаратистам

Ранее член ЮПС Аднан аль-Каф сообщил РИА Новости, что все военные базы Адена находятся под контролем Совета, как и большинство государственных учреждений.

Замглавы МИД Йемена Мухаммад аль-Хадрами назвал события в Адене переворотом.

Ранее в субботу министр обороны Йемена и глава Генштаба заявили, что армия выступает на стороне президента Абд Раббо Мансура Хади.

Официальный представитель ЮПС Низар Хайсам сообщил РИА Новости, что Совет полностью контролирует город Аден и "практически все" госинституты в нем. Он исключил возможность переговоров при чьем-либо посредничестве с целью прекращения боестолкновений у президентского дворца.

Силы "Пояса безопасности", подчиняющиеся ЮПС, установили контроль над лояльным президенту Йемена лагерем 39-й бронетанковой бригады в Адене в результате ожесточенных столкновений. Многие участники боев получили ранения, есть жертвы.

Сведения о захвате лагеря 39-й бригады поступили спустя несколько часов после того, как Переходный совет установил контроль над двумя другими лагерями, принадлежащими Третьей и Четвертой бригадам охраны президентского дворца Маашик.

Столкновения между силами "Пояса безопасности" и лояльными президенту Йемена Абд Раббо Мансуру Хади силами продолжаются со среды. Переходный совет Южного Йемена объявил всеобщую мобилизацию и призвал сторонников выйти к президентскому дворцу для противодействия партии "Ислах".

Источник в военном госпитале Басхейб ранее сообщил РИА Новости, что всего с начала столкновений в Адене в больницы доставили восемь погибших и 61 пострадавшего.

Что происходит в Йемене

В Йемене с 2014 года идет гражданская война. Одна из воюющих сторон — боевое крыло хуситов движение "Ансар Аллах" и лояльная бывшему руководству страны часть армии. Другая — войска изгнанного хуситами суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция. ЮПС выступает за независимость и не поддерживает ни одну из сторон.