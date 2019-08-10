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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

В Минкомсвязи прокомментировали ситуацию вокруг Вышинского

19:09, 10 августа 2019
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© РИА Новости / СтрингерРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский и его адвокат Андрей Доманский на заседании суда
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и его адвокат Андрей Доманский на заседании суда
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Минкомсвязи следит за развитием ситуации вокруг руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.
"Мы вообще очень плохо относимся, когда журналистов преследуют за их профессиональную деятельность. Когда это происходит в нашей стране, мы с этим боремся и помогаем журналистам. И когда это происходит за пределами нашей страны, мы тоже считаем, что журналистам надо помогать. Судьба Кирилла Вышинского — она находится в зоне нашего внимания, мы этого не забываем и постоянно следим", — сказал Волин журналистам.
Кроме того, добавил он, "по линии всех органов власти Российской Федерации эта тема не уходит в песок и постоянно поднимается и контролируется".
Ранее Подольский районный суд Киева отказался изменить меру пресечения с содержания под стражей на личное поручительство и продлил арест журналиста до 19 сентября. Следующее заседание по делу Вышинского назначено на 16 сентября.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и его адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
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Вышинского взяли под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Вышинский не раз указывал, что ни в чем не виноват. Он настаивает на том, чтобы его справедливо судили и оправдали. Быть субъектом обмена журналист не хочет.
Суд уже восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей. Сторона обвинения затягивает процесс, в последний момент меняя прокуроров и заявляя о неготовности к заседаниям. Срок содержания Вышинского под стражей истекает 19 сентября.
Президент Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что журналиста арестовали "за его прямую профессиональную деятельность". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
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Арест Кирилла ВышинскогоСитуация на УкраинеКирилл ВышинскийАлексей ВолинРоссияУкраинаВ мире
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