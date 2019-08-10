В Дагестане в ДТП с маршруткой пострадали шесть человек

МАХАЧКАЛА, 10 авг - РИА Новости. Шесть человек пострадали в ДТП с участием пассажирской "Газели" в Каякентском районе Дагестана, сообщил РИА Новости представитель регионального МВД.

"Легковушка выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с пассажирской "Газелью", которая в свою очередь столкнулась с еще одной легковушкой. В результате аварии пострадали шесть человек", - рассказал собеседник агентства.