Видео с купающейся в платье Савченко высмеяли в Сети

Бывший политик опубликовала в фейсбуке две фотосессии в длинном зеленом платье с разрезом. На одной из них Савченко прогуливается вдоль балтийского побережья. В Сети также появилось видео, на котором она прямо в одежде заходит в море, а затем уплывает вдаль, пока ее не становится еле видно.