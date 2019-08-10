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РИА Новости

Видео с купающейся в платье Савченко высмеяли в Сети

18:49, 10 августа 2019
54987
© аккаунт Надежды Савченко в FacebookНадежда Савченко на берегу Балтийского моря
Надежда Савченко на берегу Балтийского моря
© аккаунт Надежды Савченко в Facebook
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Интернет-пользователи высмеяли фотографии экс-депутата Рады Надежды Савченко с отдыха в Латвии.
Бывший политик опубликовала в фейсбуке две фотосессии в длинном зеленом платье с разрезом. На одной из них Савченко прогуливается вдоль балтийского побережья. В Сети также появилось видео, на котором она прямо в одежде заходит в море, а затем уплывает вдаль, пока ее не становится еле видно.
"Балтийское море летом напоминает Черное море зимой. Холодная вода наполняет силой!" — написала экс-парламентарий в микроблоге.
"Алых парусов не видно, да и Ассоль уже не та", — заметил Попроцький Микола.
"Надя Савченко не похудела к лету, вот и купается в пальто", — говорится в другом комментарии.
"Она его так стирает. Обнищала с этой политикой, так что, как цыгане, одновременно стирает и моется", — пошутил еще один пользователь.
"Ни до ЕС, ни даже до Крыма не доплыла", — высказалась Елена Скухирина.
"Ремейк на драму Островского "Гроза" или "Сказку о золотой рыбке". Пролог: "Сколько ни кидалась Надежда в море — море упорно возвращало ее назад", — иронизирует Svetlana Redko.
На других снимках Савченко босиком позирует на фоне латвийских дорожных знаков.
"Люди в шоке. В Латвии какая-то босая женщина в зелено-соленом платье после некоторого пребывания под водой в Балтийском море ходит по проезжей части загородных трасс и долго смотрит на дорожные знаки. Автолюбители боятся садиться за руль", — написал Сергей Наумович, добавив, что Савченко "стеснялась" делать такие фотосессии при Порошено.
"Босая жиночка со следами голодовок", — прокомментировал снимки Андрей Белогуров.
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко. Архивное фото
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192611051057
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Популярные комментарии
Кроме шуток, вы хоть представляете, сколько весит эта мокрая роба? Она же огромная, как чехол для танка! Я бы не выплыл точно, - респектище Надюхе! =)
10 августа, 19:37
Ian Broshchuck
13101003
"В Сети также появилось видео, на котором она прямо в одежде заходит в море, а затем уплывает вдаль, пока ее не становится еле видно." просто проверят состояние инженерно технического сооружения, выкопанного предками протоукраинцами
10 августа, 19:01
SFSergio Fatof
890003
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