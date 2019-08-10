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РИА Новости

В Петербурге арестовали учителя за изнасилование девочки восемь лет назад

17:30, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг – РИА Новости. Школьный учитель арестован по обвинению в изнасиловании девочки и сексуальном насилии над ней около восьми лет назад, сообщает в субботу пресс-служба ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу.
Как отмечает ведомство, мужчина 1978 года рождения был задержан и арестован в рамках расследования уголовного дела по статьям "насильственные действия сексуального характера" и "изнасилование".
"В результате проведения следственных действий… по подозрению в совершении указанных преступлений был задержан мужчина 1978 года рождения, работающий учителем одной из школ… Санкт-Петербурга. В настоящее время мужчине предъявлено обвинение, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении ГСУ.
По данным следствия, обвиняемый в период с 2011 по 2012 год в квартире одного из домов на Октябрьской набережной "неоднократно совершал в отношении малолетней 1998 года рождения насильственные действия сексуального характера, а также неоднократно изнасиловал" ее.
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Обвиняемый полностью признал вину, информирует следственное ведомство.
По информации интернет-издания "Фонтанка", в правоохранительные органы обратилась местная жительница, заявившая о том, что в 13-летнем возрасте ее развратил тогдашний учитель биологии в одной из школ Невского района, который сейчас, по информации "Фонтанки", преподает биологию и химию в одном из лицеев Курортного района Петербурга, а нынешним летом работает воспитателем в детском лагере.
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