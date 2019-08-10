В Петербурге арестовали учителя за изнасилование девочки восемь лет назад

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг – РИА Новости. Школьный учитель арестован по обвинению в изнасиловании девочки и сексуальном насилии над ней около восьми лет назад, сообщает в субботу пресс-служба ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу.

Как отмечает ведомство, мужчина 1978 года рождения был задержан и арестован в рамках расследования уголовного дела по статьям "насильственные действия сексуального характера" и "изнасилование".

"В результате проведения следственных действий… по подозрению в совершении указанных преступлений был задержан мужчина 1978 года рождения, работающий учителем одной из школ… Санкт-Петербурга. В настоящее время мужчине предъявлено обвинение, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении ГСУ.

По данным следствия, обвиняемый в период с 2011 по 2012 год в квартире одного из домов на Октябрьской набережной "неоднократно совершал в отношении малолетней 1998 года рождения насильственные действия сексуального характера, а также неоднократно изнасиловал" ее.

Обвиняемый полностью признал вину, информирует следственное ведомство.