Член ОП сравнил санкционированный митинг в Москве с концертом

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Член рабочей группы Общественной палаты России по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев назвал санкционированный митинг в Москве концертом. Сотрудники правоохранительных органов, по его мнению, ведут себя крайне корректно и вежливо.

Ранее столичное правительство согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый. Среди заявителей - незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, член партии "Яблоко" Елена Русакова, зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков, глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, а также незарегистрированный кандидат Денис Шендерович. Позднее Вихарева сообщила РИА Новости, что организаторы отказались от проведения второго митинга 11 августа.

"Это даже не митинг, я бы назвал это концертом. Концерт, как известно, начался раньше назначенного времени. Вон, идет много людей, которые уходят с этого мероприятия, но, видимо, организаторы решили, что надо начинать концерт раньше, чтобы численность просто не уменьшилась", - сказал Григорьев РИА Новости.

Митингующие, по его мнению, представляют довольно разнородную по возрасту толпу. При этом сотрудники правоохранительных органов ведут себя корректно: Григорьев описал, как одной из митингующих стало плохо, и полицейские оперативно помогли ей выбраться из толпы и привели медиков.

"Сотрудники Росгвардии ведут себя очень спокойно, на мой взгляд, предупредительно. На данный момент ничего нет – они спокойно стоят в стороне, люди спокойно проходят", - отметил он.