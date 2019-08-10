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РИА Новости

Член ОП сравнил санкционированный митинг в Москве с концертом

16:52, 10 августа 2019
2012
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкУчастники митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве. 10 августа 2019
Участники митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве. 10 августа 2019
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Член рабочей группы Общественной палаты России по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев назвал санкционированный митинг в Москве концертом. Сотрудники правоохранительных органов, по его мнению, ведут себя крайне корректно и вежливо.
Ранее столичное правительство согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый. Среди заявителей - незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, член партии "Яблоко" Елена Русакова, зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков, глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, а также незарегистрированный кандидат Денис Шендерович. Позднее Вихарева сообщила РИА Новости, что организаторы отказались от проведения второго митинга 11 августа.
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"Это даже не митинг, я бы назвал это концертом. Концерт, как известно, начался раньше назначенного времени. Вон, идет много людей, которые уходят с этого мероприятия, но, видимо, организаторы решили, что надо начинать концерт раньше, чтобы численность просто не уменьшилась", - сказал Григорьев РИА Новости.
Митингующие, по его мнению, представляют довольно разнородную по возрасту толпу. При этом сотрудники правоохранительных органов ведут себя корректно: Григорьев описал, как одной из митингующих стало плохо, и полицейские оперативно помогли ей выбраться из толпы и привели медиков.
"Сотрудники Росгвардии ведут себя очень спокойно, на мой взгляд, предупредительно. На данный момент ничего нет – они спокойно стоят в стороне, люди спокойно проходят", - отметил он.
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. Избиркомы допустили до выборов 233 человека, 57 отказали (на прошлых выборах отказ в регистрации получили почти в два раза больше кандидатов – 107). При этом при проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
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