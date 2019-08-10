Отреставрированный фильм "Игла" покажут в кинотеатрах в день памяти Цоя

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Отреставрированный фильм Рашида Нугманова "Игла" с Виктором Цоем в главной роли покажут 15 августа в день памяти музыканта во всех кинотеатрах "Каро" в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Самаре, Сургуте и Тюмени, сообщила пресс-служба сети кинотеатров.

Лидер культовой советской рок-группы "Кино" Виктор Цой погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года.

"В день памяти музыканта в столичном кинотеатре "Октябрь" отреставрированный фильм представят и обсудят со зрителями режиссёр Рашид Нугманов, актёр Александр Баширов ", - сообщила пресс-служба.

Премьера фильма состоялась в сентябре 1988 года в Алма-Ате. Главные роли в фильме исполнили рок-музыканты — Виктор Цой ("Кино") и Пётр Мамонов ("Звуки Му"). В саундтрек фильма вошли песни и инструментальные композиции группы "Кино". Картина стала лидером советского проката 1989 года, а Цой был признан лучшим актером по версии журнала "Экран".