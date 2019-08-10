Врачи из России помогут лечить силовика, раненного при задержании Атамбаева

Сотрудники полиции во время столкновений со сторонниками экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева на площади Ала-Тоо в Бишкеке

БИШКЕК, 10 авг - РИА Новости. Российские врачи помогут в лечении начальника Чуйского управления внутренних дел Киргизии Самата Курманкулова, раненного в ходе спецоперации по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения республики.

Начальник областной милиции Самат Курманкулов получил серьезную травму головы. После двух операций по трепанации черепа он по-прежнему остается в коме, врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое. В субботу, как сообщили в Минздраве, прошел онлайн-консилиум с директором Центра нейрохирургии имени Бурденко, академиком РАН, профессором Александром Потаповым и его специалистами. По словам Потапова, лечение Курманкулова ведется правильно.

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"В ходе онлайн-консилиума принято решение о приезде в Бишкек специалистов, нейрохирурга и реаниматолога из Центра нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко, чтобы на месте совместно с местными специалистами провести осмотр и при необходимости откорректировать лечение пациента", - заявили в ведомстве.

В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. В четверг столкновения сторонников и силовиков возобновились. Количество пострадавших возросло до 98 человек. Один боец спецназа погиб.

Экс-президент Киргизии Атамбаев сдался силовикам вечером в четверг. На следующий день после его задержания, в пятницу, последовали аресты и вызовы на допросы его ближайших сторонников.

Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и подозревается в ряде преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в адрес его сподвижников носят политический характер.