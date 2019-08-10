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РИА Новости

В Кабардино-Балкарии в ДТП на трассе погибли три человека

16:44, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НАЛЬЧИК, 10 авг - РИА Новости. Три человека погибли в результате столкновения трех автомобилей на федеральной автодороге "Кавказ" на территории Кабардино-Балкарии, сообщает региональное МВД.
"По предварительным данным, около 15.00 мск в субботу на 408-м километре федеральной автодороги "Кавказ" 29-летний местный житель на автомобиле "Лада Приора" при совершении маневра обгона допустил касательное столкновение с двигавшейся во встречном направлении автомашиной ВАЗ-21099", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после этого водитель "Лады", не справившись с управлением, врезался в автомобиль Lexus, который также двигался во встречном направлении.
"В результате ДТП водитель "Приоры" и двое его пассажиров получили травмы, несовместимые с жизнью", - уточняет министерство.
По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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