В Кабардино-Балкарии в ДТП на трассе погибли три человека

НАЛЬЧИК, 10 авг - РИА Новости. Три человека погибли в результате столкновения трех автомобилей на федеральной автодороге "Кавказ" на территории Кабардино-Балкарии, сообщает региональное МВД.

"По предварительным данным, около 15.00 мск в субботу на 408-м километре федеральной автодороги "Кавказ" 29-летний местный житель на автомобиле "Лада Приора" при совершении маневра обгона допустил касательное столкновение с двигавшейся во встречном направлении автомашиной ВАЗ-21099", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после этого водитель "Лады", не справившись с управлением, врезался в автомобиль Lexus, который также двигался во встречном направлении.

"В результате ДТП водитель "Приоры" и двое его пассажиров получили травмы, несовместимые с жизнью", - уточняет министерство.