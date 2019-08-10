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РИА Новости

Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России

16:47, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Мария ДевахинаЛюди под зонтами во время дождя в Москве
Люди под зонтами во время дождя в Москве
© РИА Новости / Мария Девахина
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США. Об этом он заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва".
"Во-первых: это все, мягко выражаясь, бред. Во-вторых: самое холодное лето в Москве было в 1884 году, когда не было ни климатического оружия, ни технологий. В-третьих: причина того, уже набившая оскомину, — это глобальное потепление, которое стирает грань между Арктикой и экватором", — сказал Тишковец.
Он отметил, что переносы воздушных масс в направлении запад — восток становятся слабее, тогда как влияние севера и юга, наоборот, усиливается. В итоге получается, что в европейской части России холод и дожди, а Сибирь "изнывает от зноя".
Тишковец напомнил, что ранее Россия лидировала по разработкам климатического оружия и сейчас такие технологии есть только у нескольких государств.
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"Если бы что-то подобное было бы против нас применено, мы бы об этом обязательно узнали. И у нас есть, что называется, "свой ответ Чемберлену", — заявил специалист.
Тишковец как бывший метеоролог поделился принципами работы климатического оружия и отметил, что на Аляске и в Норвегии расположены станции, которые занимаются периодической бомбардировкой верхних слоев атмосферы. По этой причине в ионосфере формируется плазменное облако, нагревающееся до четырех-пяти тысяч градусов. Далее эта энергия проецируется на определенные районы, в результате чего появляются блокирующие антициклоны или усиливаются циклонические вихри, несущие значительные изменения в климате.
"Они, конечно, этим балуются, но таких вот прямых доказательств ни у кого нет. Это самая-самая закрытая часть пентагоновских программ", — добавил Тишковец.
О том, что непогоду в России могло вызвать применение климатического оружия, заявил депутат Госдумы Алексей Журавлев. По его словам, у западных стран нет гиперзвуковых ракет, а Россия впервые за несколько столетий добилась превосходства в военном вооружении, поэтому другие государства "не знают, что делать". Он обвинил в климатической атаке "вашингтонский обком".
6 марта, 03:29РИА Новости
Ученый: создание "климатического" оружия невозможно в ближайшие десятилетия
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Евгений ТишковецАлексей ЖуравлевСША
Популярные комментарии
Что может оценить и знать тот, кто не может на сто процентов предсказать прогноз погоды на завтра!? )
10 августа, 19:06
Дмитрий
51511020
Глобальную глупость плохо образованных людей не победит одинокий синоптик. Да пусть верят во всё, что угодно. Мощности современных компьютеров не позволяют достоверно прогнозировать погоду более чем на трое суток.
10 августа, 19:07
aaafanaci afanaci
4502305
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