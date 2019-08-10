Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России

Люди под зонтами во время дождя в Москве

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США. Об этом он заявил в эфире радиостанции Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США. Об этом он заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва"

"Во-первых: это все, мягко выражаясь, бред. Во-вторых: самое холодное лето в Москве было в 1884 году, когда не было ни климатического оружия, ни технологий. В-третьих: причина того, уже набившая оскомину, — это глобальное потепление, которое стирает грань между Арктикой и экватором", — сказал Тишковец.

Он отметил, что переносы воздушных масс в направлении запад — восток становятся слабее, тогда как влияние севера и юга, наоборот, усиливается. В итоге получается, что в европейской части России холод и дожди, а Сибирь "изнывает от зноя".

Тишковец напомнил, что ранее Россия лидировала по разработкам климатического оружия и сейчас такие технологии есть только у нескольких государств.

"Если бы что-то подобное было бы против нас применено, мы бы об этом обязательно узнали. И у нас есть, что называется, "свой ответ Чемберлену", — заявил специалист.

Тишковец как бывший метеоролог поделился принципами работы климатического оружия и отметил, что на Аляске и в Норвегии расположены станции, которые занимаются периодической бомбардировкой верхних слоев атмосферы. По этой причине в ионосфере формируется плазменное облако, нагревающееся до четырех-пяти тысяч градусов. Далее эта энергия проецируется на определенные районы, в результате чего появляются блокирующие антициклоны или усиливаются циклонические вихри, несущие значительные изменения в климате.

"Они, конечно, этим балуются, но таких вот прямых доказательств ни у кого нет. Это самая-самая закрытая часть пентагоновских программ", — добавил Тишковец.