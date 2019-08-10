Директор актера Пашинина ответила на слухи, что он нищенствует на Украине

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Директор воевавшего в рядах киевских националистов в Донбассе актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова Директор воевавшего в рядах киевских националистов в Донбассе актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова прокомментировала сообщения о том, что у артиста проблемы со съемками на Украине.

По ее словам, у Пашинина нет проблем с работой — наоборот, у него много различных предложений о съемках.

"Ему там есть чем заниматься, естественно, на Украине, поэтому не он просится, а по-прежнему ему поступают разные предложения. Он прекрасно снимается и на "Беларусьфильме", — сказала Павлова телеканалу "Звезда".

О том, что Пашинин остался на Украине без денег и был вынужден стать разнорабочим, написал в блоге российский актер Сергей Марочкин. По его словам, Пашинин якобы работал дворником и давал интервью за еду. Кроме того, Марочкин утверждал, что у Пашинина были проблемы в общении с коллективом еще во времена работы в России: он якобы поругался с создателями сериала "Грозовые ворота" и не явился на озвучку отснятого материала. Теперь же, заявил Марочкин, актер стал участником скандала на Украине: его утвердили на роль в одном из проектов, но съемки сорвались "из-за его длинного языка" — якобы он заявил киевским СМИ, что на Украине нет кино и он был бы рад вернуться к работе в России.

"В России путь в кино ему закрыт, наверное, навсегда, а теперь и украинские киностудии не хотят с ним работать. В последнем интервью он выглядит очень жалко и говорит, что никому не нужен", — написал Марочкин, добавив, что согласен с теми, кто называет актера предателем.

Сам Пашинин рассказывал в интервью украинскому Пятому каналу, что вынужден разгребать снег и колоть дрова, чтобы "подзаработать 500 гривен".

В 2017 году Пашинин заявил о вступлении в добровольческий батальон, созданный на основе "Правого сектора"*. В одном из интервью он утверждал, что в Донбассе "не выполняет долг", а "кайф ловит". При этом актер признавался, что не умеет стрелять: однажды он заявил, что при виде противника "хотел бы в него попасть". По словам Пашинина, возвращаться в Россию он не собирается. При этом артист критиковал ВСУ за "крепостные советские порядки", а украинцев сравнивал с папуасами. Кроме того, он заявлял, что за ним следит СБУ, а один из силовиков намекал ему на необходимость покончить с собой.