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РИА Новости

Ученые рассказали о разнице в качестве сна оптимистов и пессимистов

16:11, 10 августа 2019
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© Depositphotos / Andrey PopovДевушка засыпает с гаджетом
Девушка засыпает с гаджетом
© Depositphotos / Andrey Popov
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Исследователи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США) обнаружили связь между позитивным настроем и качеством сна. Работа опубликована в журнале Behavioral Medicine.

"Нехватка здорового сна — актуальный вопрос здравоохранения, поскольку недосып связан с различными проблемами, например развитием ожирения, гипертензии и других смертельно опасных заболеваний. Оптимистичное мировоззрение — убежденность в том, что в будущем все будет хорошо, — приобретает повышенное значение для профилактики здорового образа жизни", — приводит портал Science Daily слова ведущего автора исследования, профессора Росальбы Эрнандес.

Эрнандес и ее коллеги обратились к данным исследования CARDIA, в ходе которого уже более 30 лет изучаются факторы риска болезней сердечно-сосудистой системы. Более пяти тысяч здоровых мужчин и женщин, которым на момент начала испытаний в 1985-1986 годах было от 18 до 30 лет, периодически проходят обследования и заполняют различные опросники, а также участвуют в тестированиях.
Чтобы изучить связь между мировоззрением и качеством сна, ученые выделили более 3,5 тысячи человек, которые проходили психологические тесты. В них участники оценивали свое ментальное состояние по десяти критериям и по пятибалльной шкале. По итогам теста у них получалась сумма от шести (наименее оптимистично настроенные) до 30 (наиболее оптимистичные) баллов. Кроме того, по пятибалльной шкале оценивались качество и продолжительность сна.
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Выяснилось, что у оптимистов шансы оказаться среди тех, кто доволен сном, на 31 процент выше, нежели у пессимистично настроенных добровольцев. Помимо этого, у позитивно настроенных участников на 32 процента больше шансов на улучшение качества сна в будущем.
Результаты исследования позволили ученым предположить, что оптимисты с большей вероятностью будут активно преодолевать жизненные трудности и успешно справляться со стрессом. Такой настрой позволяет им не беспокоиться о делах и проблемах перед сном и полноценно отдыхать, считают ученые.
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