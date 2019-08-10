В Дагестане в ДТП погиб человек

МАХАЧКАЛА, 10 авг - РИА Новости. Одна женщина погибла, еще пять человек пострадали при столкновении машины с препятствием на дороге в Дагестане, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.

"В результате столкновения легкового автомобиля о препятствие на федеральной автодороге пострадали шесть человек, одна женщина скончалась на месте, пять человек доставлены в Каспийскую центральную городскую больницу", - рассказал собеседник агентства.