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РИА Новости

В Дагестане в ДТП погиб человек

15:38, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МАХАЧКАЛА, 10 авг - РИА Новости. Одна женщина погибла, еще пять человек пострадали при столкновении машины с препятствием на дороге в Дагестане, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
ДТП произошло на федеральной автодороге около населенного пункта Манас Карабудахкентского района.
"В результате столкновения легкового автомобиля о препятствие на федеральной автодороге пострадали шесть человек, одна женщина скончалась на месте, пять человек доставлены в Каспийскую центральную городскую больницу", - рассказал собеседник агентства.
Представитель регионального минздрава сообщил РИА Новости, что пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.
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