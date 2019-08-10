В ДНР заявили об укреплении позиций ВСУ в районе Мариуполя

ДОНЕЦК, 10 авг — РИА Новости. Украинские силовики укрепляют позиции и наращивают силы в районе Мариуполя, заявил журналистам руководитель пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

По его словам, силовики, пользуясь тем, что ополченцы соблюдают перемирие, продолжают проводить фортификационное оборудование позиций, к переднему краю доставлены средства инженерного разграждения УР-77.

Безсонов добавил, что разведка зафиксировала в районе трех населенных пунктов на юге Донецкой области самоходные реактивные установки, и не исключил эскалации напряжения. По его словам, в штабе силовиков в Краматорске сейчас усиленно готовятся к активной фазе конфликта.

Глава пресс-службы пояснил, что, по имеющимся данным, силовики отправляют на передовую снайперские пары для ведения огня по позициям ополченцев.

"Мы призываем международных наблюдателей немедленно принять меры для предупреждения и предотвращения очередного витка кровопролития в Донбассе", — заявил Безсонов.

Украинскую сторону он предостерег от попыток эскалации конфликта.

"В противном случае вы получите симметричный адекватный ответ. Приказ на ведение ответного огня в случае угрозы нашим мирным жителям уже получен", — заключил Безсонов.