В ДНР заявили об укреплении позиций ВСУ в районе Мариуполя

ДОНЕЦК, 10 авг — РИА Новости. Украинские силовики укрепляют позиции и наращивают силы в районе Мариуполя, заявил журналистам руководитель пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
По его словам, силовики, пользуясь тем, что ополченцы соблюдают перемирие, продолжают проводить фортификационное оборудование позиций, к переднему краю доставлены средства инженерного разграждения УР-77.
Безсонов добавил, что разведка зафиксировала в районе трех населенных пунктов на юге Донецкой области самоходные реактивные установки, и не исключил эскалации напряжения. По его словам, в штабе силовиков в Краматорске сейчас усиленно готовятся к активной фазе конфликта.
Глава пресс-службы пояснил, что, по имеющимся данным, силовики отправляют на передовую снайперские пары для ведения огня по позициям ополченцев.
"Мы призываем международных наблюдателей немедленно принять меры для предупреждения и предотвращения очередного витка кровопролития в Донбассе", — заявил Безсонов.
Украинскую сторону он предостерег от попыток эскалации конфликта.
"В противном случае вы получите симметричный адекватный ответ. Приказ на ведение ответного огня в случае угрозы нашим мирным жителям уже получен", — заключил Безсонов.
По данным представителя ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, за минувшие сутки украинские силовики семь раз нарушили перемирие. В частности, накануне вечером они обстреляли поселок Коминтерново, при этом погибли двое ополченцев.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru