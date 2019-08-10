В ЛНР заявили о перегруппировке силовиков в Донбассе

ЛУГАНСК, 10 авг - РИА Новости. Украинские силовики используют перемирие для перегруппировки сил в Донбассе, заявил в субботу на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
Новый режим прекращения в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля.
"Противник продолжает использовать перемирие с целью перегруппировки сил и средств в зоне карательной операции", - сказал Филипоненко.
Он заявил, что, по данным разведки ЛНР, зафиксировано прибытие 19 танков Т-72 в район населенного пункта Рубежное, размещение двух самоходных гаубиц 2С3 "Акация" в районе населенного пункта Дружба и четырех БМП в районе населенного пункта Золотое.
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