Жители Дагестана рассказали, как готовятся к Курбан-байраму

МАХАЧКАЛА, 10 авг – РИА Новости. Жители Дагестана рассказали РИА Новости, что в преддверии главного мусульманского праздника Курбан-байрам или Ид аль-адха (по-арабски) будут поститься, в сам праздник выберут жертвенное животное, а праздничными угощениями в этот день станут традиционные дагестанские блюда – хинкал с отварным мясом, домашняя колбаса и чуду - тонкие лепешки с мясом, творогом, картошкой или зеленью.

В этом году праздничные молитвы по случаю Курбан-байрама пройдут в мечетях по всей России 11 августа. Мусульмане пользуются лунно-солнечным календарем, по которому новый день наступает с заходом солнца и который "опережает" светский примерно на 10-11 дней. Из-за этого даты исламских праздников ежегодно сдвигаются, точное время их наступления вычисляют богословы.

Древний праздник

"Каждый мусульманин знает, что Курбан-байрам - это один из самых древних праздников из всех существующих на нашей земле. Пророк Ибрагим (в Библии Авраам – ред.), который является праотцом всех монотеистических религий, должен был принести в жертву своего сына (Исмаила – ред.). Всевышний увидел преданность и душевную чистоту Ибрагима, спас его сына, и жертва была заменена бараном", - рассказал РИА Новости житель Буйнакска Шамиль Магомедов.

По его словам, с тех пор все мусульмане в память об этой жертве совершают обряд жертвоприношения.

"Сколько себя помню, каждый год, даже когда не было денег, не пропускал этот праздник. Заранее копил, иногда занимал. Но это моё отношение. В целом в Дагестане главным праздником всегда считался Ураза-байрам (исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан – ред.), но в последние годы все меняется", - отметил собеседник агентства.

Немного для счастья

По словам уроженца Унцукульского района Дагестана Ахмеда Магомедова, в день перед Курбан-байрамом (День Арафат) всем мусульманам желательно держать пост. Сам же праздник начинается рано утром.

"В день праздника обычно мы с отцом и братьями на грузовой машине едем на рынок или на специально отведённую для этого площадку, выбираем жертвенное животное. Чаще всего барана. Хотя некоторые люди объединяются в группы по семь человек и покупают бычка. Можно также купить для этих целей верблюда или корову", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что многие стараются купить жертвенное животное на второй или третий день, так как цена на него существенно снижается.

"На это есть три дня. Многие приобретают животное на второй или третий день, так как цена на него бывает уже чуть ниже. После того как животное привезли домой, мы стараемся его как можно быстрее заколоть, так как много времени занимает его отделка для дальнейшего приготовления", - сказал Ахмед Магомедов.

После всех приготовлений туша животного взвешивается и сразу же делится на три части. Из них лишь одна часть остается в семье, вторую часть необходимо раздать родственникам и соседям, а третью обязательно передать нуждающимся.

"Я стараюсь сам раздавать. К примеру, в позапрошлом году была у нас соседка, у неё умер муж, после чего она осталась практически одна. Когда я пришел к ней и отдал ей мясо, там было примерно килограмма два, она проявила такую большую радость, говорила, что очень давно хотела купить мясо, но у неё на это не хватало денег. И тогда я подумал: иногда так мало требуется, чтобы порадовать человека", - рассказал Шамиль Магомедов.

Дорогая жертва

По данным Муфтията Дагестана, к празднику Курбан-байрам в Махачкале организованы несколько площадок для забоя жертвенных животных. Подготовлены специальные стоянки для загона скота, где любой желающий может купить животное. Помощь во время праздника будут оказывать около 600 волонтеров. Все мероприятия проводятся совместно с администрацией Махачкалы, санэпидстанцией, ветеринарными и дорожными службами и правоохранительными органами.

"Одна из точек организована непосредственно на махачкалинском мясокомбинате совместно с Муфтиятом республики и благотворительным фондом "Инсан". Там будут закалывать более 1,5 тысячи голов в рамках благотворительной акции "Мясо - в каждый бедный дом", - рассказал заместитель имама центральной мечети Махачкалы Мухаммад Курбандибиров.

По его словам, в прошлом году было заколото около 7-8 тысяч голов скота, но в связи с увеличением цен на баранину ожидается, что в этом году многие дагестанцы не смогут себе позволить принести жертву.

"В этом году мясо дорогое - 350-400 рублей стоит баранина, из-за чего цена в общем на животное выросла на 2-3 тысячи рублей. Исходя из этого, мы предполагаем, что заколоть животное смогут меньше людей", - отметил собеседник агентства.

Жертва по нормам

По словам заместителя имама центральной мечети, жертвенное животное должно соответствовать шариатским нормам.

"Есть определённые шариатские нормы. Если закалываем овцу, то она должна быть годовалой или же после шести месяцев, но передние молочные зубы должны смениться на более прочные. Если это коза, то обязательно двухгодовалая. Коровы, буйволы также двухгодовалые. А верблюды пятигодовалые, но их закалывают реже", - рассказал Курбандибиров.

Собеседник агентства отметил, что жертвенное животное должно быть не только здоровым, но и пригодным по нормам ислама.

"Допускается, чтобы были поломанные рога, но нежелательно. Нежелательно отсутствие части зубов, а если половина зубов отсутствует, то уже не допускается. Не допускается, если нет какой-то части тела, например, глаза, уха или хвоста. Больное животное не допускается, так же, как и беременная самка", - добавил он.

Праздничные угощения

Традиционным угощением на праздник жертвоприношения в семье Разият Ахмедовой всегда был аварский хинкал.

"Блюдо простое, но очень любимое. Хинкал подается с отварным мясом. Гостей у нас бывает очень много, так как у нас очень большой тухум. Обычно мы все собираемся за одним столом вечером", - рассказала Разият.

В семье Муслимат Алиевой на Курбан-байрам обязательно готовится колбаса домашнего приготовления из бараньего ливера. Подается она вместе с тонким хинкалом и чесночным соусом.

"Мой отец был пастухом, поэтому в семье моих родителей всегда на праздник готовилась эта домашняя колбаса. А я принесла эту традицию уже в свою семью. Делать ее – большая морока, молодежь не любит возиться, но своих дочек я постаралась обучить. Надеюсь, и они своих научат", - рассказала Муслимат.