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РИА Новости

Эрдоган заявил об "исторической победе", которую Турция одержит в августе

13:15, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 10 авг - РИА Новости. Турция одержит в августе новую историческую победу, заявил президент страны Тайип Эрдоган на фоне сообщений о готовящейся турецкой операции против курдских формирований на севере Сирии.
"Август в истории Турции всегда был месяцем побед… В числе последних событий можно отметить начатую Турцией в августе (2016 года) операцию "Щит Евфрата" в Сирии, благодаря чему удалось предотвратить создание террористического коридора у турецкой границы. Надеемся, в нынешнем августе к числу исторических побед в нашей истории прибавится еще одна", - говорится в послании Эрдогана по случаю мусульманского праздника Курбан-байрам.
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
7 августа, 21:25РИА Новости
Эрдоган заявил о непризнании присоединения Крыма
Турецкий лидер ранее заявил, что Анкара начнет военную операцию против сил самообороны сирийских курдов к востоку от Евфрата на севере Сирии и уведомила об этом Россию и США. Как сообщил РИА Новости турецкий военный источник, Турция может начать такую операцию после 11 августа.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
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ТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганАнкара
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