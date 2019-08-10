Эрдоган заявил об "исторической победе", которую Турция одержит в августе

АНКАРА, 10 авг - РИА Новости. Турция одержит в августе новую историческую победу, заявил президент страны Тайип Эрдоган на фоне сообщений о готовящейся турецкой операции против курдских формирований на севере Сирии.

"Август в истории Турции всегда был месяцем побед… В числе последних событий можно отметить начатую Турцией в августе (2016 года) операцию "Щит Евфрата" в Сирии, благодаря чему удалось предотвратить создание террористического коридора у турецкой границы. Надеемся, в нынешнем августе к числу исторических побед в нашей истории прибавится еще одна", - говорится в послании Эрдогана по случаю мусульманского праздника Курбан-байрам.