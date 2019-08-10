Москалькова надеется, что митинг в Москве пройдет без нарушений

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила надежду, что согласованный митинг, который намечен на субботу в Москве, пройдет без нарушений.

Ранее столичное правительство согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый. Среди заявителей - незарегистрированный кандидат в МГД, член партии "Яблоко" Елена Русакова, зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков, глава штаба оппозиционера Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, а также незарегистрированный кандидат в МГД Денис Шендерович. Позднее Вихарева сообщила РИА Новости, что организаторы отказались от проведения второго митинга 11 августа.

"Надеюсь, что согласованный митинг, который должен состояться сегодня, пройдет корректно, без нарушений как со стороны его участников, так и правоохранительных органов", - написала Москалькова в Instagram

Она отметила, что согласованные акции дают гражданам возможность реализовать свое гражданское право на свободу слова и собраний. В то же время они позволяют части гражданского общества и власти услышать друг друга и постараться наладить конструктивный диалог.

Ранее Следственный комитет РФ в связи с распространением в СМИ и соцсетях призывов к участию в так называемых "мирных прогулках" после согласованного митинга 10 августа предупредил, что участие в несогласованных акциях влечет правовые последствия вплоть до уголовной ответственности. Власти Москвы также напомнили об ответственности за нарушения и провокации в ходе согласованного митинга 10 августа на проспекте академика Сахарова.