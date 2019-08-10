СМИ рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина, Меркель и Макрона

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и французский лидер Эммануэль Макрон преподали Киеву "жесткий урок", пишет украинское издание " Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и французский лидер Эммануэль Макрон преподали Киеву "жесткий урок", пишет украинское издание " Главред ".

По мнению автора статьи, отказав украинскому президенту Владимиру Зеленскому в экстренной встрече по Донбассу, лидеры ведущих держав продемонстрировали, что не намерены собираться по первому его зову, если у него нет никаких конкретных предложений.

Зеленского в статье называют "неопытным популистом", который не понимает роли дипломатии на международной арене и полагается на личный подход. Серьезные политические лидеры, по словам автора материала, напротив, проводят внешнюю политику через профессиональных дипломатов.