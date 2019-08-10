Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-10T15:11Z
https://ria.ru/20190810/1557370554.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155705/20/1557052010_0:416:2902:2048_1036x0_80_0_0_59357d8e5c020cda8464253defd21945.jpg
РИА Новости

СМИ рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина, Меркель и Макрона

12:03, 10 августа 2019
304082
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский в Черкассах
Президент Украины Владимир Зеленский в Черкассах
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и французский лидер Эммануэль Макрон преподали Киеву "жесткий урок", пишет украинское издание "Главред".
По мнению автора статьи, отказав украинскому президенту Владимиру Зеленскому в экстренной встрече по Донбассу, лидеры ведущих держав продемонстрировали, что не намерены собираться по первому его зову, если у него нет никаких конкретных предложений.
Зеленского в статье называют "неопытным популистом", который не понимает роли дипломатии на международной арене и полагается на личный подход. Серьезные политические лидеры, по словам автора материала, напротив, проводят внешнюю политику через профессиональных дипломатов.
"У него (Зеленского. — Прим. ред.) нет пока собственного видения, собственной стратегии, он не знает, что делать на Донбассе, что предложить обществу. Как результат — Зеленский ведет себя ситуативно, стараясь угодить всем и заботясь главным образом о своем рейтинге", — говорится в статье.
О ком вы говорите? Скабееву рассмешил забывший Зеленского Трамп
9 августа, 21:50РИА Новости
"О ком вы говорите?" Скабееву рассмешил "забывший" Зеленского Трамп
1739176304943103
Обсудить 76
Ситуация на УкраинеВ мире
Популярные комментарии
В принципе правильно, у всех свои заботы и Украина не пуп земли чтобы все по первому зову сбегались решать её проблемы бросив все дела )
10 августа, 12:25
НОНижний Одес
31980011
Как был "КВНщиком, так и остался!
10 августа, 12:49
Ватник Колорадов
263251014
Рекомендуем
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
В Махачкале около 30 человек вышли на площадь после слов Кадырова о Шамиле
РИА
Новости
Погибший в Перу японский путешественник Сато Фумихико
Путешественник, пытавшийся объехать вокруг света на велосипеде, погиб в ДТП
Актер Анатолий Пашинин
Директор актера Пашинина ответила на слухи, что он нищенствует на Украине
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Bloomberg: США могут повторить провал Рейгана из-за "Северного потока — 2"
Лента
новостей
Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Представители Аллы Вербер назвали причину смерти предпринимательницы
Пешеходы в Москве во время дождя
Против России могли применить климатическое оружие, заявили в Госдуме
Туристы на Красной площади в Москве
Тишковец предсказал прекращение дождей в Москве
Заключенный Джеффри Эпстин
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме
Певица Наргиз Закирова и композитор и продюсер Максим Фадеев
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым
Рейхстаг — историческое здание государственного собрания в Берлине
В бундестаге отвергли угрозы США вывести войска из Германии
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
"Очень плохо": Венедиктов посетовал на состояние здоровья Михаила Горбачева
Туристы на отдыхе в Шарм-эш-Шейхе, Египет
Власти Египта планируют сделать Шарм-эш-Шейх "зеленым" курортом
Раковые клетки
Онколог назвал семь симптомов рака
Школьница Брук Миллс
Пугающая деталь на фотографии девочки едва не стоила ей жизни
Певица Наргиз Закирова и композитор и продюсер Максим Фадеев
Юрист Наргиз рассказал подробности ее конфликта с Фадеевым
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:39Украинским снайперам разрешили стрелять по мирным жителям, заявили в ДНР
00:31Мадуро велел существенно нарастить производство нефти в Венесуэле
00:28ООН не будет эвакуировать миссию в Ливии из-за гибели трех сотрудников
00:24Число жертв среди сотрудников ООН в Бенгази выросло до трех
00:19Суд в Дагестане продлил срок ареста редактора "Черновика" до 13 сентября
00:15Южная Корея и США начнут вторую фазу совместных военных учений против КНДР
00:12Путин похвалил спектакль "Грифон", который посмотрел в Севастополе
23:54В Индии в результате наводнений погибли более 100 человек
23:45Горящая на МКАД Tesla попала на видео
23:35Задержанного за акцию 27 июля в Москве режиссера положили в больницу
23:16Участник BTS выпустил клип на английском языке
23:08Bloomberg назвал самые богатые семьи в мире
23:05ОАЭ призвали противоборствующие стороны в Адене объединиться против хуситов
22:33Путин посмотрел спектакль "Грифон" в Севастополе
22:25Гутерреш осудил убийство сотрудников ООН в Ливии
22:23Российские военные сообщили о наращивании сил боевиками в Идлибской зоне
22:21Tesla загорелась после аварии в Москве
22:20Прокуратура заявила об ошибочном задержании 37 подростков на акции 27 июля
22:09Российские военные зафиксировали 24 обстрела в Идлибской зоне деэскалации
22:03Омбудсмен разбирается с ситуацией с задержанием подростков после акции
Лента новостейМолния