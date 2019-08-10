Названа возможная причина столкновения двух микроавтобусов под Тамбовом

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Водитель микроавтобуса Citroen, спровоцировавшего ДТП с пятью погибшими и восемью пострадавшими, мог уснуть за рулем, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли, восемь госпитализированы в результате столкновения микроавтобусов Fiat Ducato и Citroen на 135-м километре трассы Тамбов – Воронеж. По данным полиции, Citroen выехал на встречную полосу, произошло лобовое столкновение.

"Мы не знаем пока, почему микроавтобус выехал на полосу встречного движения. Может быть, водитель уснул за рулем, все-таки 5.45 времени было. И предварительная причина пока неясна. Проводятся необходимые следственные мероприятия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сообщила собеседница.