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РИА Новости

Названа возможная причина столкновения двух микроавтобусов под Тамбовом

10:27, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Водитель микроавтобуса Citroen, спровоцировавшего ДТП с пятью погибшими и восемью пострадавшими, мог уснуть за рулем, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону.
Ранее сообщалось, что пять человек погибли, восемь госпитализированы в результате столкновения микроавтобусов Fiat Ducato и Citroen на 135-м километре трассы Тамбов – Воронеж. По данным полиции, Citroen выехал на встречную полосу, произошло лобовое столкновение.
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"Мы не знаем пока, почему микроавтобус выехал на полосу встречного движения. Может быть, водитель уснул за рулем, все-таки 5.45 времени было. И предварительная причина пока неясна. Проводятся необходимые следственные мероприятия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сообщила собеседница.
По ее словам, пострадавшие госпитализированы с ранениями различной степени тяжести, в том числе есть люди в тяжелом состоянии.
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