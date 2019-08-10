Тишковец предсказал прекращение дождей в Москве

Туристы на Красной площади в Москве. Архивное фото

Туристы на Красной площади в Москве

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Погода берет курс на улучшение, лето вернется в Москву в воскресенье, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Облачная погода, но будет преобладать солнце и плюс 20 градусов тепла — это норма", — сказал он.

Что касается дождей, то их осталось потерпеть до обеда, добавил собеседник агентства.

"Температура ожидается плюс 16-18. Кратковременный дождь будет идти часов до 14-15, <...> ветер — пять-десять метров в секунду", — сказал Тишковец.

По его словам, в субботу может выпасть не более пяти миллиметров осадков, а за прошедшую ночь выпало менее миллиметра.