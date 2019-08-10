Тишковец предсказал прекращение дождей в Москве

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Погода берет курс на улучшение, лето вернется в Москву в воскресенье, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Облачная погода, но будет преобладать солнце и плюс 20 градусов тепла — это норма", — сказал он.
Что касается дождей, то их осталось потерпеть до обеда, добавил собеседник агентства.
"Температура ожидается плюс 16-18. Кратковременный дождь будет идти часов до 14-15, <...> ветер — пять-десять метров в секунду", — сказал Тишковец.
По его словам, в субботу может выпасть не более пяти миллиметров осадков, а за прошедшую ночь выпало менее миллиметра.
Кроме того, вернется в норму и атмосферное давление — 745 миллиметров ртутного столба.