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РИА Новости

Эксперт объяснил, почему Эрдоган не признает Крым российским

09:18, 10 августа 2019
67723
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время четвёртой трёхсторонней встречи президентов России, Ирана и Турции. 14 февраля 2019
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время четвёртой трёхсторонней встречи президентов России, Ирана и Турции. 14 февраля 2019
© РИА Новости / Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не признает российский статус Крыма, так как ведет "старую игру", преследуя собственные электоральные цели, считает крымский политолог Денис Батурин.
Так он прокомментировал слова Эрдогана, который на пресс-конференции с украинском коллегой Владимиром Зеленским заявил, что "аннексию Крыма Турция не признала и не признает".

"Это старая игра Эрдогана. Он не признает Крым российским, но покупает у России С-400 и входит в конфликт с США. Он преследует собственные электоральные цели, говоря об интересах крымских татар, имея в виду прежде всего диаспору в Турции. От президента Турции не стоит ждать другой риторики, он будет продолжать делать резкие движения и резкие заявления, чтобы быть на дистанции от всех источников силы во внешней политике", — сказал Батурин РИА Новости.

По его мнению, такой политикой Эрдоган создает для себя и своей страны серьезные политические риски.
Российские политики полагают, что позиция президента Турции говорит о том, что он не руководствуется правдой и реалиями, а также пытается заигрывать с властями Украины. Глава турецкой партии Vatan Догу Перинчек, со своей стороны, заявил, что Эрдогану следует признать воссоединение Крыма с Россией, если Анкара считает себя стратегическим партнером Москвы.
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9 августа, 19:12РИА Новости
Турецкий политик призвал Эрдогана признать Крым российским
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ТурцияКрымРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
Популярные комментарии
Нет. Еще не не забыли турки о временах когда Крым входил в Турцию. Турки не забыли этого.
10 августа, 09:35
Сашка
1950301
Какие " политические риски" - уважаемые?) Крым российским ни кто из сильных держав не признал и не признает. Для вас это что, новость?) Или решили что Эрдогана купили за С-400? Вы глубоко ошибаетесь)
10 августа, 14:06
Даша Лисовская
500006
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