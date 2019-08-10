Эксперт объяснил, почему Эрдоган не признает Крым российским

"Это старая игра Эрдогана. Он не признает Крым российским, но покупает у России С-400 и входит в конфликт с США. Он преследует собственные электоральные цели, говоря об интересах крымских татар, имея в виду прежде всего диаспору в Турции. От президента Турции не стоит ждать другой риторики, он будет продолжать делать резкие движения и резкие заявления, чтобы быть на дистанции от всех источников силы во внешней политике", — сказал Батурин РИА Новости.