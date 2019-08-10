Эксперт объяснил, почему Эрдоган не признает Крым российским

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не признает российский статус Крыма, так как ведет "старую игру", преследуя собственные электоральные цели, считает крымский политолог Денис Батурин.
Так он прокомментировал слова Эрдогана, который на пресс-конференции с украинском коллегой Владимиром Зеленским заявил, что "аннексию Крыма Турция не признала и не признает".
"Это старая игра Эрдогана. Он не признает Крым российским, но покупает у России С-400 и входит в конфликт с США. Он преследует собственные электоральные цели, говоря об интересах крымских татар, имея в виду прежде всего диаспору в Турции. От президента Турции не стоит ждать другой риторики, он будет продолжать делать резкие движения и резкие заявления, чтобы быть на дистанции от всех источников силы во внешней политике", — сказал Батурин РИА Новости.
По его мнению, такой политикой Эрдоган создает для себя и своей страны серьезные политические риски.
Российские политики полагают, что позиция президента Турции говорит о том, что он не руководствуется правдой и реалиями, а также пытается заигрывать с властями Украины. Глава турецкой партии Vatan Догу Перинчек, со своей стороны, заявил, что Эрдогану следует признать воссоединение Крыма с Россией, если Анкара считает себя стратегическим партнером Москвы.